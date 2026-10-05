Новая Зеландия отказалась вступать в оборонный банк НАТО

Новая Зеландия отклонила предложение присоединиться к Банку обороны, безопасности и устойчивости (DSRB), создаваемому по инициативе Канады для оборонных нужд стран НАТО. Об этом сообщает местное радио RNZ со ссылкой на новозеландский МИД.

«Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что оборонная промышленность получит больше выгоды от мер, улучшающих рыночные возможности, чем от создания специального механизма финансирования обороны»,— заявили в министерстве.

По оценке МИД, первоначальный взнос для Новой Зеландии при вступлении в DSRB составил бы $56 млн, а дальнейшие расходы могли быть еще больше. Новая Зеландия уведомила Канаду о своем решении в конце августа.

Идея создать банк для обслуживания общих оборонных нужд союзных стран появилась в 2024 году. Создание банка поддержали десять стран. DSRB планирует привлечь порядка $133 млрд. На основе пропорционального распределения взносов предполагается, что на первом этапе сама Оттава внесет до $1,7 млрд, более мелкие страны — по €500–750 млн.

Подробности — в материале «Ъ» «Канада нашла, кто скинется на оборону».