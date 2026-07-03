Канада нашла, кто скинется на оборону

Канада продвигается с планами создания своеобразного глобального оборонного банка для поддержки инвестиций в оборонную промышленность стран-союзников в период идущего распада традиционного мирового порядка под руководством США. По данным Reuters, уже на будущей неделе на саммите НАТО в Анкаре Оттава объявит о поддержке этой новой финансовой структуры со стороны десяти стран. Однако перспективы проекта по-прежнему выглядят туманными с учетом большого числа конкурирующих оборонных проектов в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gregory Bull / AP Фото: Gregory Bull / AP

Идея создать своеобразный банк для обслуживания общих оборонных нужд союзных стран появилась в 2024 году. Ее выдвинула группа экс-советников НАТО по безопасности, высокопоставленных бывших военнослужащих и банкиров на фоне растущих потребностей ВПК, связанных с конфликтом на Украине, напряженностью в отношениях с Россией и опасениями по поводу военной экспансии Китая. Главным апологетом идеи учреждения Банка обороны, безопасности и устойчивости (DSRB) оказался канадский премьер Марк Карни, выступающий за альянс «средних держав» для противостояния усиливающемуся распаду мирового порядка под руководством США.

Как рассказала агентству Reuters гендиректор Банка развития бизнеса Канады и одновременно главный переговорщик от Канады по вопросу этой многосторонней инициативы Изабель Юдон, на следующей неделе на саммите НАТО в Анкаре премьер Карни планирует объявить о поддержке глобального оборонного банка со стороны десяти стран. «Мы установили себе в качестве крайнего срока саммит НАТО… Наша цель — объявить список стран-учредителей»,— заявила она.

Согласно прошлым заявлениям, DSRB планирует привлечь порядка $133 млрд.

На основе пропорционального распределения взносов предполагается, что на первом этапе сама Оттава внесет до $1,7 млрд, более мелкие страны — по €500–750 млн.

Что это будут за страны, пока неясно. Как дала понять госпожа Юдон, за исключением Канады, первоначальный список учредителей оборонного банка будет состоять исключительно из европейских стран. Сам Марк Карни отметил на днях, что к инициативе намерена присоединиться «критическая масса» стран, но также не стал называть их.

Из потенциальных участников афишировал участие в DSRB только Люксембург, согласившийся принять на своей территории европейское отделение банка. Все остальные страны пока что предпочли не говорить ни да, ни нет. По крайней мере открыто.

Известно, что Великобритания изначально не горела желанием примкнуть к инициативе, предпочитая сконцентрироваться на другом способе финансирования оборонных проектов — вместе с Нидерландами и Финляндией (по той же причине от участия в продвигаемом Канадой банке сразу отказалась нидерландская сторона). Позднее, однако, в Лондоне решили все же рассмотреть варианты. В июне этот вопрос с премьером Карни обсуждал экс-премьер Великобритании Гордон Браун, нанятый премьером Киром Стармером для консультаций по вопросам глобальных финансов. Впрочем, последующая отставка Стармера, по сути, обнулила эти усилия. Что думает об оборонном банке предположительно новый глава британского правительства, бывший мэр Манчестера Энди Бёрнем, пока неясно.

Выжидательную позицию заняла и Германия: недавно представитель немецкого Министерства финансов заявил, что Берлин участвует в переговорах по DSRB в качестве наблюдателя и изучает их результаты.

Примерно в том же ключе на многосторонний оборонительный банк отреагировали и в Италии, Испании, Турции, Бельгии и на Украине, которым предложили стать участниками.

Помимо европейских стран, входящих в НАТО, Оттава стремится привлечь к своей инициативе и Южную Корею — страну, которая последние годы стремительно развивает военно-промышленный комплекс и с прошлого года является членом Научно-технологической организации НАТО в качестве страны-партнера наряду с Австралией и Японией. Как дали понять канадские источники, у Оттавы и Сеула «были продуктивные дискуссии», но «пока вероятность присоединения Южной Кореи к глобальному оборонному банку составляет около 50%».

Во многом такая неопределенность вызвана недостаточностью финансовых ресурсов. В Европе не первый месяц идут ожесточенные дискуссии на тему нового многолетнего бюджета ЕС, предполагающего куда более значительные ассигнования на оборону, нежели прежде. И, как уже не раз показывали внутренние обсуждения по этой теме, далеко не все страны блока горят желанием урезать расходы, скажем, на сельское хозяйство ради укрепления обороноспособности.

Наталия Портякова