Компанию-владельца гостиницы рядом с Кунгурской пещерой хотят обанкротить

Андрей Лесничий заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд Пермского края с требованием признать ООО «Сталагмит» банкротом. Соответствующее уведомление зарегистрировано 2 октября, следует из данных «Федресурса». Сумма задолженности не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Отметим, что сейчас в Арбитражном суде Пермского края рассматривается одно заявление о взыскании средств с компании. Речь идет об иске Кунгурского городского МУП «Водоканал», которое требует взыскать со «Сталагмита» 180,5 тыс. руб. задолженности по оплате за водоотведение.

ООО «Сталагмит» ведет деятельность гостиниц в Кунгурском районе с 2021 года. Общество управляет одноименной гостиницей, которая была выставлена на продажу в марте 2026 года. Комплекс состоит из нескольких объектов, в числе которых здание площадью 4 тыс. кв. м на 109 номеров, бассейн длиной 25 м, баня-сауна. Площадь земельного участка под отелем — 26 тыс. кв. м. Рядом с комплексом находится Кунгурская ледяная пещера, которой ранее управляло ООО «Сталагмит-Экскурс». Обе компании принадлежат бизнесмену Сергею Смирнову.