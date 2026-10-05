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Югорчан предупредили о неблагоприятных условиях на дорогах

Жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) предупредили о неблагоприятной погоде, которая влияет на дорожные условия, следует из сообщения окружной Госавтоинспекции.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Водителям рекомендуется воздержаться от поездок на летней резине. «По прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие дни в округе местами пройдут сильные осадки — ожидаются дождь и мокрый снег, есть риск образования гололеда»,— сообщили в ведомстве.

В условиях непогоды необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию, включить ближний свет фар, избегать резких маневров и торможений, проверить состояние шин и стеклоочистителей.

Ирина Пичурина

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