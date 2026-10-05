Посол заявил о желании Шри-Ланки возобновить авиасообщение с Россией
Шри-Ланка заинтересована в возобновлении полетов в Россию, заявила посол страны в РФ Шобини Каушала Гунасекера. По ее словам, работа по возобновлению полетов шри-ланкийских авиалиний ведется, но есть ряд ограничений, касающихся страховых вопросов.
Как рассчитывает посол, авиакомпании Шри-Ланки смогут «со временем» начать летать в Россию. «Это вне нашего контроля. Но мы надеемся, что со временем нам постепенно удастся решить эти проблемы, и мы сможем возобновить наши полеты в Россию»,— сказала она «РИА Новости».
Замглавы МИД Шри-Ланки Руван Ранасингхе говорил, что в предстоящем зимнем сезоне из аэропорта Пулково планируют открыть чартерные рейсы на Шри-Ланку. Со слов замминистра, помимо Санкт-Петербурга запуск чартерных программ в Коломбо рассматривался для Москвы и Екатеринбурга. Для возвращения рейсов странам необходимо было урегулировать вопросы, связанные со страхованием воздушных судов.
Страховые вопросы, препятствующие возобновлению авиасообщения между Шри-Ланкой и Россией, связаны не только с оформлением рейсов, но и с риском для самих воздушных судов. В июне 2022 года в Коломбо был задержан самолет «Аэрофлота» Airbus A330–300, принадлежавший ирландской лизинговой компании Celestial Aviation Trading 10 Limited. После этого инцидента авиакомпания «Аэрофлот» приостановила полеты на Шри-Ланку.
Этот случай демонстрирует, как нерешенные вопросы, связанные с лизингом и страхованием воздушных судов, могут привести к их задержанию и приостановке авиасообщения. После того как суд Коломбо разрешил самолету вернуться в Россию, авиасообщение между странами возобновилось в октябре 2022 года.