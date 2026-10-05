Посол заявил о желании Шри-Ланки возобновить авиасообщение с Россией

Шри-Ланка заинтересована в возобновлении полетов в Россию, заявила посол страны в РФ Шобини Каушала Гунасекера. По ее словам, работа по возобновлению полетов шри-ланкийских авиалиний ведется, но есть ряд ограничений, касающихся страховых вопросов.

Как рассчитывает посол, авиакомпании Шри-Ланки смогут «со временем» начать летать в Россию. «Это вне нашего контроля. Но мы надеемся, что со временем нам постепенно удастся решить эти проблемы, и мы сможем возобновить наши полеты в Россию»,— сказала она «РИА Новости».

Замглавы МИД Шри-Ланки Руван Ранасингхе говорил, что в предстоящем зимнем сезоне из аэропорта Пулково планируют открыть чартерные рейсы на Шри-Ланку. Со слов замминистра, помимо Санкт-Петербурга запуск чартерных программ в Коломбо рассматривался для Москвы и Екатеринбурга. Для возвращения рейсов странам необходимо было урегулировать вопросы, связанные со страхованием воздушных судов.