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Из Пулково могут запустить чартерные рейсы на Шри-Ланку зимой

В предстоящем зимнем сезоне из аэропорта Пулково планируют открыть чартерные рейсы на Шри-Ланку. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма республики Руван Ранасингхе, пишет РИА Новости.

Шри-Ланка планирует открыть чартерное авиасообщение с Петербургом

Шри-Ланка планирует открыть чартерное авиасообщение с Петербургом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Шри-Ланка планирует открыть чартерное авиасообщение с Петербургом

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Помимо Санкт-Петербурга запуск чартерных программ в Коломбо рассматривается также для Москвы и Екатеринбурга.

«В зимний сезон планируется запустить чартерные рейсы из Петербурга и Екатеринбурга»,— заявил чиновник.

По словам господина Ранасингхе, власти Шри-Ланки заинтересованы в расширении авиасообщения с Россией, поскольку туристическая отрасль страны испытывает трудности из-за ограниченного количества прямых рейсов.

Одновременно республика ведет переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения между Москвой и национальным перевозчиком SriLankan Airlines. Для возвращения рейсов сторонам предстоит урегулировать технические вопросы, связанные со страхованием воздушных судов.

Матвей Николаев

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