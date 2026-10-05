Глава фонда «Азово» в Омской области отстранен на время следствия

Азовский райсуд Омской области временно отстранил Владимира Гасперта от должности директора регионального общественного фонда содействия национально-культурному развитию немцев «Азово». Решение принято на период предварительного расследования, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

О возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Гасперта стало известно 29 сентября. Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2025 года фигурант дела под предлогом закрытия задолженности по заработной плате продал административное здание площадью 263 кв. м, в котором располагается фонд, и прилегающий к нему земельный участок площадью 1,2 тыс. кв. м. Покупателем недвижимости выступил племянник главы организации. Объект был реализован за 1,5 млн руб. Ущерб фонду следствие оценивает в 4 млн руб.

Александра Стрелкова