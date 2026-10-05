В Ростовской области при атаке БПЛА пострадал водитель бензовоза

В Ростовской области в течение ночи сбиты пять беспилотников в трех районах. В Красносулинском районе пострадал водитель бензовоза, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Автомобилист был атакован в Киселевском сельском поселении. Мужчина получил множественные ожоги и в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию горбольницы Новошахтинска. Силы ПВО продолжают отражать атаку, сохраняется беспилотная опасность, уточнил господин Слюсарь.

Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. В ночь на 26 сентября был атакован Таганрог, пострадали пять человек, в том числе ребенок. Юрий Слюсарь называл регион «щитом России» от БПЛА.