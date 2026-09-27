Губернатор Ростовской области назвал регион «щитом России» от БПЛА

Ростовская область выполняет роль «щита», который должен не допустить проникновения украинских беспилотников вглубь России. Об этом информационной службе «Вести» рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

«Через нас летит и на Москву, и на Восток, и на Волгоград, и на Астрахань, и на Поволжье. Это все наша задача — не пустить вглубь страны, а, соответственно, погасить здесь»,— сказал глава региона.

Заявление губернатора прозвучало на фоне нескольких крупных атак БПЛА на Ростовскую область в последние дни. В ночь на 26 сентября в регионе были уничтожены более 30 беспилотников. По данным господина Слюсаря, дроны ликвидировали над Ростовом-на-Дону, Каменском-Шахтинским, Новошахтинском, Таганрогом, Азовом, а также Азовским, Мясниковским и Неклиновским районами.

В результате атаки накануне пострадали пять человек — один в Таганроге и четверо в Азове, включая ребенка. Все они были госпитализированы. В Азове повреждены многоквартирные и частные дома, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили. В Ростове-на-Дону повреждения получили несколько автомобилей.

После атаки на пострадавших территориях в Азове ввели режим чрезвычайной ситуации. Жителей поврежденных домов эвакуировали в пункты временного размещения или к родственникам. На месте работают штабы по приему заявлений на материальную помощь и комиссии по оценке ущерба.

Валерий Климов