В Госдуме подумают о влиянии принимаемых законов на детей и их родителей

В Госдуме обсуждают формат оценки воздействия принимаемых законопроектов на семьи с детьми. Первостепенную (после победы в СВО) значимость «демографической задачи» Владимир Путин подчеркнул на встрече с лидерами думских фракций в сентябре 2025 года. Глава государства призвал парламентариев учитывать воздействие принимаемых законов на детей и их родителей. «Какой бы вопрос ни обсуждали, какое бы решение ни принимали, всегда подумайте, пожалуйста, над тем, а как это отразится на жизни семей с детьми, к чему это приведет»,— рекомендовал президент.

Совет Думы поручил комитету по защите семьи разработать инициативы по формальной реализации этого предложения, рассказала “Ъ” его председатель Нина Останина (КПРФ). По ее словам, сейчас комитет совместно с комиссией по регламенту рассматривает вопрос о том, чтобы оценку воздействия законопроектов на семьи с детьми обязательно содержали в себе заключения думских комитетов. Изменения, по задумке авторов, следует внести в регламент нижней палаты.

Ближайшая аналогия, по мнению депутата,— это норма, которая обязывает каждый комитет при подготовке заключения проверять, соответствуют ли предлагаемые новеллы международному законодательству. «Примерно так же предполагается давать оценку, как скажется норма на положении семей с детьми,— пояснила госпожа Останина.— И ответственность берет комитет, который дает заключение».

Опрошенные “Ъ” председатели думских комитетов, хотя и признали чрезвычайную значимость демографического вызова, призвали к менее формальному подходу.

Подробнее — в материале «Ъ» «Законотворчество по-семейному».