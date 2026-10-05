Владелец giper.fm Максим Плаксин приобрел 25% бизнеса 800 Degrees
Основатель и управляющий платформы по развитию брендов giper.fm Максим Плаксин закрыл сделку по приобретению доли в российской компании 800 Degrees — производителе оборудования, аксессуаров и расходных материалов для барбекю, туризма и отдыха на природе. Об этом “Ъ” рассказали в компании. Факт сделки уже отображен в базе данных СПАРК, где указано, что господин Плаксин приобрел четверть компании.
Приобретение доли позволит интегрировать продукцию 800 Degrees в инфраструктуру платформы giper.fm, отметили в компании. Как считает господин Плаксин, интеграция экспертизы giper.fm в электронной коммерции, маркетинге и масштабировании брендов позволит вывести компанию на принципиально новый уровень и достичь потенциальной выручки в несколько миллиардов рублей в будущем. Ожидаемая выручка 800 Degrees по итогам 2026 года может составить 300 млн руб., а к 2030 году планируется нарастить этот показатель до 5 млрд руб.
По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в июне 2026 года продажи древесного угля увеличились на 11% год к году, розжига и шампуров — на 9%, мангалов — на 7%. В целом, считают в giper.fm, объем рынка таких товаров в России может достигать 169 млрд руб. в годовом выражении.
Подробнее — в материале «Ъ» «Инвестиция на четверть мангала».
Интеграция 800 Degrees в инфраструктуру giper.fm предполагает не только размещение продукции, но и подключение инструментов, которые связывают продажи с данными о спросе. В онлайн-ритейле для этого используют аналитику, персонализацию предложения, оптимизацию ассортимента и расчет юнит-экономики. Решения на базе искусственного интеллекта помогают также прогнозировать спрос, управлять логистикой и оборотным капиталом.
Такая модель позволяет развивать собственный бренд и точнее контролировать спрос и маржу. Цифровые решения, по оценкам экспертов, могут повышать EBITDA на 1–3%. Наибольший эффект дают быстро масштабируемые решения, напрямую связанные с выручкой, такие как аналитика и инструменты персонализации.
Однако ограничением остается логистика. Покупатели ориентируются на скорость и надежность доставки, поэтому масштабирование требует не только маркетинга, но и вложений в складскую и распределительную инфраструктуру.