Инвестиция на четверть мангала

Основатель и владелец одного из крупнейших дистрибуторов электроники и бытовой техники giper.fm Максим Плаксин приобрел 25% в российской компании, владеющей брендом товаров для барбекю и загородного отдыха 800 Degrees. В планах у бизнесмена — увеличение ежегодной выручки до 5 млрд руб. к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Основатель и управляющий платформы по развитию брендов giper.fm Максим Плаксин закрыл сделку по приобретению доли в российской компании 800 Degrees — производителе оборудования, аксессуаров и расходных материалов для барбекю, туризма и отдыха на природе. Об этом “Ъ” рассказали в компании. Факт сделки уже отображен в базе данных СПАРК, где указано, что господин Плаксин приобрел четверть компании.

giper.fm — дистрибутор бытовой техники и DIY-товаров в России, а также один из крупнейших селлеров электроники на маркетплейсах. Основное юрлицо ООО «Гипер» было зарегистрировано 26 лет назад, 98% долей принадлежит Максиму Плаксину. По данным СПАРК, в 2025 году выручка компании увеличилась на 82%, до 31,3 млрд руб., чистая прибыль — на 8,1%, до 522,1 млн руб.

800 Degrees создана в 2022 году, выпускает более 150 товарных позиций. Продукция представлена в сетях «Дом Лента», «Лемана Про» и «Азбука вкуса». По данным СПАРК, выручка компании за 2025 год выросла на 72,1%, до 97,3 млн руб., чистая прибыль — в 2,4 раза, до 10,9 млн руб.

Приобретение доли позволит интегрировать продукцию 800 Degrees в инфраструктуру платформы giper.fm, отметили в компании. Как считает господин Плаксин, интеграция экспертизы giper.fm в электронной коммерции, маркетинге и масштабировании брендов позволит вывести компанию на принципиально новый уровень и достичь потенциальной выручки в несколько миллиардов рублей в будущем. Ожидаемая выручка 800 Degrees по итогам 2026 года может составить 300 млн руб., а к 2030 году планируется нарастить этот показатель до 5 млрд руб.

По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), в июне 2026 года продажи древесного угля увеличились на 11% год к году, розжига и шампуров — на 9%, мангалов — на 7%. В целом, считают в giper.fm, объем рынка таких товаров в России может достигать 169 млрд руб. в годовом выражении.

Во «Всеинструменты.ру» этим летом в корпоративном сегменте продажи товаров для копчения выросли на 34% год к году, а товаров для шашлыка и барбекю — на 20%, сообщили “Ъ” в компании. Частные клиенты больше всего через интернет-магазин покупали товары для копчения: спрос на них вырос почти на треть год к году.

По оценке основателя инвесткомпании SharesPro Дениса Астафьева, рыночная стоимость всего бизнеса 800 Degrees может достигать 100 млн руб. Возможности роста компании, считает господин Астафьев, связаны с переходом части покупателей к более качественному оборудованию при развитием загородного отдыха. Основные же риски связаны с сезонностью этой категории товаров и ценовой конкуренцией.

Алина Мигачёва, Виктория Колганова