Россия увеличила экспорт СПГ в сентябре на 35% год к году

Россия экспортировала порядка 25,35 млн тонн СПГ за первые девять месяцев 2026 года, что на 14% больше, чем годом ранее, следует из аналитики Kpler. В сентябре экспорт российских СПГ-заводов достиг 3,36 млн тонн, увеличившись на 35% относительно сентября 2025 года. Экспорт растет в условиях сезонного открытия восточного маршрута по Северному морскому пути и в преддверии постепенного ужесточения ограничений ЕС на импорт российского СПГ.

Из сентябрьских объемов 2,12 млн тонн, по предварительным данным, уходили в страны АТР (Китай, Японию, Южную Корею) и лишь 0,72 млн тонн — в Европу. Точка назначения еще 0,5 млн тонн грузов пока не определена. На высокую динамику сентября мог повлиять график перевалки: в августе часть арктических грузов была сначала доставлена в российские пункты перевалки — Мурманск и Камчатку, прежде чем отправиться к конечному покупателю.

На протяжении января—сентября РФ наращивала долю продаж в Азию. Так, за девять месяцев поставки в страны Азии составили около 12,82 млн тонн, что на 16,9% больше, чем годом ранее. Их доля в общем экспорте за девять месяцев выросла до 50,6% с 49,4%. Рост азиатских поставок в большей степени обеспечил Китай, его доля в общем экспорте достигла 29%. За девять месяцев Китай получил около 7,43 млн тонн, на 60% больше год к году.

Подробнее — в материале «Ъ» «СПГ поплыл по восточной Арктике».