«Фармстандарт» начнет производство сырья для фармацевтических субстанций

«Фармстандарт» решил заняться производством интермедиатов — химических продуктов, необходимых для производства фармацевтических субстанций. В сентябре 2026 года компания зарегистрировала ООО «Интермедиаты», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Новое производство расположено в подмосковном Долгопрудном, где находятся другие площадки «Фармстандарта».

В «Фармстандарте» пояснили “Ъ”, что решили создать собственное производство интермедиатов для диверсификации рисков при выпуске субстанций для лекарств из перечня жизненно важных (ЖНВЛП). Новое производство должно заняться «проработкой запросов и потребностей фармацевтического рынка РФ по труднодоступным и высокорисковым интермедиатам для синтеза фармацевтических субстанций». Синтезировать интермедиаты оно будет как собственными силами, так и с привлечением других химических предприятий и отраслевых сообществ, говорят в «Фармстандарте».

Кроме «Фармстандарта», свое производство фармсубстанций сейчас развивают другие российские фармкомпании, включая «Генериум», «Нанолек», «Велфарм», «Р-Фарм», «Промомед», «Фармасинтез». Несмотря на это, по данным Ассоциации российских фармацевтических производителей, фармрынок РФ все еще достаточно зависим от поставок субстанций из-за рубежа: на середину 2026 года доля импорта в этом сегменте достигла 85%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фармацевтика уровня интермедиат».