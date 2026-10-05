Мировые инвесторы за неделю вложили в обязательства США почти $11 млрд

Международные инвесторы нарастили вложения в казначейские облигации США (UST), свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), суммарный объем средств, поступивших во все мировые фонды американских гособлигаций за неделю, закончившуюся 30 сентября, составил $10,8 млрд. Это в четыре раза выше инвестиций предшествующей недели и второй по величине результат в этом году. Больший объем средств поступал в фонды UST лишь в марте этого года ($12,9 млрд), вдобавок к этому сопоставимый результат отмечался в мае ($10,8 млрд).

Восстановление спроса на госдолг США произошло после взлета доходностей, вызванного решением ФРС США провести первое за три года повышение процентной ставки. 16 сентября ставка была повышена на 26 базисных пунктов, до 3,75–4%. При этом консенсус-прогноз членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) допускает еще одно повышение процентной ставки до конца года. В таких условиях доходность гособлигаций США резко пошла вверх, обновив многолетние максимумы. На минувшей неделе доходность десятилетнего выпуска UST впервые с марта 2002 года поднялась до 5,3%.

Основной риск в таких инвестициях управляющие видят в сохраняющихся инфляционных рисках и растущих заимствованиях, как из-за дефицита бюджета США, так и роста ставок. По данным Бюджетного управления Конгресса США (CBO), дефицит бюджета в 2026 году оценивается в 5,8% ВВП, а процентные расходы — примерно в $1 трлн.

Подробнее — в материале «Ъ» «С госдолгом все штатно».