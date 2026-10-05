С госдолгом все штатно

За неделю, закончившуюся 30 сентября, чистые вложения в фонды госдолга США составили $10,8 млрд — это в четыре раза больше, чем неделей ранее. Инвесторов привлекают доходности таких облигаций, которые в зависимости от срочности выпусков обновили 20–24-летние максимумы. Рынок готов мириться с сохраняющимися инфляционными рисками, высоким дефицитом американского бюджета и растущими расходами на обслуживание госдолга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Международные инвесторы нарастили вложения в казначейские облигации США (UST), свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), суммарный объем средств, поступивших во все мировые фонды американских гособлигаций за неделю, закончившуюся 30 сентября, составил $10,8 млрд. Это в четыре раза выше инвестиций предшествующей недели и второй по величине результат в этом году. Больший объем средств поступал в фонды UST лишь в марте этого года ($12,9 млрд), вдобавок к этому сопоставимый результат отмечался в мае ($10,8 млрд).

Восстановление спроса на госдолг США произошло после взлета доходностей, вызванного решением ФРС США провести первое за три года повышение процентной ставки. 16 сентября ставка была повышена на 26 базисных пунктов, до 3,75–4%. При этом консенсус-прогноз членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) допускает еще одно повышение процентной ставки до конца года. В таких условиях доходность гособлигаций США резко пошла вверх, обновив многолетние максимумы. На минувшей неделе доходность десятилетнего выпуска UST впервые с марта 2002 года поднялась до 5,3%. «Инвесторы начинают считать, что при доходности около 5% значительная часть инфляционного и процентного риска уже заложена в цену, а потому охотно покупают такие бумаги»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.

Более того, на текущих уровнях доходности американского госдолга становятся конкурентоспособными даже относительно традиционно более прибыльных акций. Работает и фактор высокой ликвидности, роль которого растет на фоне волатильности на мировых рынках, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке. При повышенной волатильности, как отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова, Treasuries позволяют держать значительный объем капитала в ликвидном долларовом активе, быстро менять дюрацию и использовать бумаги как обеспечение. Поэтому спрос на госдолг США может расти одновременно с интересом к акциям. «Это не обязательно переход в защиту, а перераспределение ликвидности внутри портфелей»,— добавляет госпожа Нефедова.

10,8 миллиарда долларов составил суммарный объем средств, поступивших во все мировые фонды американских гособлигаций за неделю, закончившуюся 30 сентября, по данным EPFR

Основной риск в таких инвестициях управляющие видят в сохраняющихся инфляционных рисках и растущих заимствованиях, как из-за дефицита бюджета США, так и роста ставок. По данным Бюджетного управления Конгресса США (CBO), дефицит бюджета в 2026 году оценивается в 5,8% ВВП, а процентные расходы — примерно в $1 трлн. «Для инвестора, который держит бумагу до погашения, нынешняя доходность уже весьма привлекательна, для спекулятивного держателя длинных облигаций риск дальнейшего падения цены остается существенным»,— предупреждает господин Сушков.

Устойчивость спроса на UST будет зависеть прежде всего от инфляции и шагов ФРС. Последние данные несколько снизили напряжение: PCE за август составил 3,4%, базовый показатель 3,0%, а сентябрьский рынок труда оказался заметно слабее ожиданий. После этого вероятность повышения ставки ФРС в октябре снизилась примерно до четверти. «Если инфляция снова ускорится и ФРС придется повышать ставку сильнее, чем ожидает рынок, давление прежде всего вернется на длинные UST. При этом короткие бумаги могут, наоборот, продолжить привлекать деньги благодаря еще более высокой текущей доходности»,— отмечает Илья Сушков.

Виталий Гайдаев