Суд взыскал с мэрии Сочи 6,8 млн рублей экологического ущерба

Арбитражный суд Краснодарского края взыскал с администрации Сочи 6,8 млн руб. ущерба, причиненного окружающей среде. Иск подало Южное межрегиональное управление Росприроднадзора, сказано в решении, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».

Как следует из материалов дела, в апреле 2025 года инспекторы Росприроднадзора обследовали земельные участки в Лазаревском районе на улице Калараша. Поводом стали обращения граждан о несанкционированной свалке около жилого комплекса «Семейный».

На шести земельных участках был обнаружен насыпной грунт, загрязненный отходами строительных материалов. Специалисты отнесли его к IV классу опасности. Правообладателем участков является администрация Сочи.

Исследование почвы показало, что концентрации алюминия и железа в некоторых местах превышают фоновые значения. Загрязнение произошло в результате складирования отходов на 2,8 тыс. кв. м.

Решение может быть обжаловано.

Андрей Куценко