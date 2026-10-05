Защита экс-замглавы Рыбинска Ивана Дубино обжаловала приговор

Сторона защиты бывшего заместителя главы Рыбинска Ивана Дубино подала апелляционную жалобу на приговор Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга. Информация об этом появилась на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Дубино

Фото: Администрация Рыбинска Иван Дубино

Фото: Администрация Рыбинска

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 8 сентября суд приговорил 44-летнего господина Дубино к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 5 млн руб. Его признали виновным в получении взятки в размере 4,5 млн руб. от руководителя организации, занимавшейся ремонтом тепловых сетей в Рыбинске. Также ему на восемь лет запретили занимать должности, связанные с административно-хозяйственной деятельностью. Обвинение просило назначить 12 лет колонии и штраф 10 млн руб.

Уголовное дело в отношении Ивана Дубино возбудили в октябре 2023 года. По данным следствия, после попытки скрыться он был объявлен в федеральный розыск и через две недели задержан. Дело расследовало управление СКР по Ярославской области, а рассматривал его суд Санкт-Петербурга, поскольку один из эпизодов передачи взятки произошел в этом городе.

Антон Голицын