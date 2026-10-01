Босния идет c похорон на выборы

В воскресенье, 4 октября, Боснии предстоят всеобщие выборы, которые во многом предопределят перспективы ее существования как единого государства. Продолжающаяся ровно месяц избирательная кампания приобрела особую остроту после кончины бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича, усилившей поляризацию страны по национальному признаку. А самая заметная роль в ходе кампании принадлежала бывшему президенту Республики Сербской Милораду Додику, отстраненному боснийским судом и центризбиркомом от политики на шесть лет. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчина с флагом, на котором изображен бывший командующий армией Республики Сербской Ратко Младич

Фото: Zorana Jevtic / Reuters Мужчина с флагом, на котором изображен бывший командующий армией Республики Сербской Ратко Младич

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

На всеобщих выборах 4 октября будут избраны президиум Боснии и Герцеговины (БиГ), состоящий из трех представителей главных боснийских народов, бошняков-мусульман, сербов и хорватов, и выполняющий функции коллективного президента страны, депутаты парламентов всех уровней, а также президент одного из двух государственных образований — Республики Сербской (РС). Внимание к выборам, которые проводятся уже 15-й раз после прекращения в Боснии кровопролитной войны и подписания в 1995 году Дейтонских мирных соглашений, на сей раз было повышенным.

В последние годы страна переживает едва ли не самый серьезный за минувшие тридцать с лишним лет политический кризис, поставивший под сомнение само ее существование как единого государства.

При этом особого оптимизма ход нынешней предвыборной кампании боснийцам не внушает.

Кампания официально стартовала 4 сентября, а через три дня в Белграде с воинскими почестями и при активном содействии госструктур был похоронен бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, осужденный международным трибуналом в Гааге на пожизненное заключение по обвинению в геноциде и военных преступлениях.

В похоронах генерала самое активное участие приняли руководители Республики Сербской, что вызвало шквал возмущения и осуждения в другом государственном образовании Боснии — мусульманско-хорватской федерации, да и в Европе. Это событие во многом задало тональность всей боснийской кампании, в которой доминировали темы прошлых обид и нынешних споров. А настрой многих боснийских сербов выразил многолетний лидер Республики Сербской Милорад Додик, отлученный в прошлом году решением суда БиГ и боснийского центризбиркома на шесть лет от политики за невыполнение решений высокого представителя мирового сообщества в Боснии. «Никто не может указывать сербскому народу, кого провожать в последний путь»,— заявил он, напомнив в очередной раз о необходимости выхода РС из состава Боснии.

Милорад Додик был как никто заметен и в ходе всей избирательной кампании. Не значась ни в одном избирательном списке, он присутствовал буквально повсюду. На билбордах в поддержку кандидата в президенты РС от правящего Союза независимых социал-демократов, нынешнего премьера республики Саво Минича и кандидата в члены президиума БиГ Жельки Цвиянович, в рекламе многих кандидатов в депутаты, на многочисленных предвыборных митингах.

Впрочем, в одном предвыборном списке фамилия Додик все же значилась. Все шансы стать депутатом парламента РС имеет сын многолетнего лидера республики Игор Додик, который до осени прошлого года находился вместе с отцом под санкциями США. В октябре 2025 года санкции были сняты, а по данным американского Минюста, РС потратила в последние годы на лоббирование в США как минимум $8,3 млн.

Самым же важным ходом Милорада Додика в нынешней избирательной кампании многие в РС считают его совершенный за пять дней до всеобщих выборов визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Так же, как и перед выборами в Боснии в 2018 и 2022 годах, российский президент ясно дал понять, что желает Милораду Додику и его партии успеха на выборах: «Рассчитываем, что никакое внешнее воздействие не помешает патриотическим силам получить мандат на дальнейшее проведение курса по обеспечению неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины и ее конструктивному взаимодействию с Россией!» Кроме того, как поведал по возвращении из Москвы сам Милорад Додик, «Россия пообещала РС прежнюю цену на газ и в этом году».

А вот заручиться поддержкой Москвы своей идеи о независимости Республики Сербской лидеру боснийских сербов и на сей раз не удалось. «Дейтонские соглашения фактически провалились… Боснии и Герцеговине очень тяжело будет выстоять на этом пути»,— убеждал в Кремле Милорад Додик. Россия же, по словам Владимира Путина, по-прежнему выступает за «обеспечение неотъемлемых прав и интересов Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины».