UKMTO сообщило об инциденте с танкером у берегов Йемена

У танкера в 60 морских милях (около 111 км) к югу от Аль-Мухи, Йемен, произошли несколько взрывов. Об этом сообщило Управление по контролю за морскими перевозками Великобритании (UKMTO).

Судя по картам, инцидент произошел недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив Аравийского моря. По данным UKMTO, взрывы заметил экипаж танкера. Они прогремели рядом с судном. Название судна и порт его приписки не уточняются. Никто из находящихся на борту не пострадал. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано. Ведомство проводит расследование.

Сегодня UKMTO сообщило о нападении на танкер в Ормузском проливе. Неизвестный снаряд попал в машинное отделение судна. Никто не пострадал, вреда окружающей среде не было. Ведомство призвало суда сообщать о любой подозрительной активности и соблюдать меры предосторожности.