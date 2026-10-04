UKMTO сообщило об инциденте с танкером у берегов Йемена
У танкера в 60 морских милях (около 111 км) к югу от Аль-Мухи, Йемен, произошли несколько взрывов. Об этом сообщило Управление по контролю за морскими перевозками Великобритании (UKMTO).
Судя по картам, инцидент произошел недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива, соединяющего Красное море и Аденский залив Аравийского моря. По данным UKMTO, взрывы заметил экипаж танкера. Они прогремели рядом с судном. Название судна и порт его приписки не уточняются. Никто из находящихся на борту не пострадал. Воздействия на окружающую среду не зафиксировано. Ведомство проводит расследование.
Сегодня UKMTO сообщило о нападении на танкер в Ормузском проливе. Неизвестный снаряд попал в машинное отделение судна. Никто не пострадал, вреда окружающей среде не было. Ведомство призвало суда сообщать о любой подозрительной активности и соблюдать меры предосторожности.
Через Баб-эль-Мандебский пролив ежедневно проходит около 4,5 млн баррелей нефти. Предыдущие атаки в районе уже отражались на связанном с ним судоходстве: в апреле 2024 года движение через Суэцкий канал сократилось на 66%.
Для операторов это означает риск маршрутных ограничений, а не только угрозу отдельному судну. При нарушении трафика суда могут перенаправлять в обход Африки; в сентябре 2026 года число торговых судов, прошедших через пролив за день, сократилось с 30 до шести, а Саудовская Аравия экстренно отправляла свои танкеры по другим маршрутам.