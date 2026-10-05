Использование VPN может стать платным

Власти вернулись к идее ввести плату за международный трафик на мобильных сетях, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения. По его словам, Минцифры обсуждает с операторами связи введение платы за пользование свыше 50 Гб международного трафика в сетях 5G. По его словам, ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре, однако у операторов связи сейчас нет технического решения, как такое предложение реализовать. «Сроки могут сдвинуться»,— добавляет он.

Еще один собеседник “Ъ” на рынке говорит, что вопрос введения платы за трафик «с повестки не снимался»: сейчас обсуждаются разные варианты, в том числе по объему трафика, однако конкретного решения пока нет. При этом, говорит он, реализовать идею с взиманием платы за международный трафик в сети 5G «технически невозможно», так как сейчас трафик 5G идет через LTE-сеть. В начале сентября «большая четверка» операторов официально запустила 5G в 16 городах РФ, доступ к скоростной сети тогда получили 10 млн абонентов. В Минцифры “Ъ” не ответили. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, «Т2 Мобайл» отказались от комментариев.

Весной Forbes писал, что Минцифры попросило операторов связи до 1 мая 2026 года ввести плату в размере 150 руб. за гигабайт международного трафика сверх лимита в 15 Гб. Затем источники “Ъ” сообщали, что власти не планируют обязывать мобильных операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму. Перед Минцифры поставлена задача по снижению использования россиянами VPN.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трафик вернулся в график».