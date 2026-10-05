Трафик вернулся в график

Минцифры вновь обсуждает с операторами связи введение платы за использование международного трафика свыше определенного лимита. По данным “Ъ”, речь идет о платеже за объем свыше 50 Гб международного трафика, но именно в сетях 5G. У операторов связи пока нет для этого необходимой технической возможности, так как трафик 5G идет через LTE-сети, поэтому, если такое решение и будет принято, реализовать его быстро не получится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Власти вернулись к идее ввести плату за международный трафик на мобильных сетях, рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения. По его словам, Минцифры обсуждает с операторами связи введение платы за пользование свыше 50 Гб международного трафика в сетях 5G. По его словам, ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре, однако у операторов связи сейчас нет технического решения, как такое предложение реализовать. «Сроки могут сдвинуться»,— добавляет он.

Еще один собеседник “Ъ” на рынке говорит, что вопрос введения платы за трафик «с повестки не снимался»: сейчас обсуждаются разные варианты, в том числе по объему трафика, однако конкретного решения пока нет. При этом, говорит он, реализовать идею с взиманием платы за международный трафик в сети 5G «технически невозможно», так как сейчас трафик 5G идет через LTE-сеть. В начале сентября «большая четверка» операторов официально запустила 5G в 16 городах РФ, доступ к скоростной сети тогда получили 10 млн абонентов (см. “Ъ” от 11 сентября). В Минцифры “Ъ” не ответили. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, «Т2 Мобайл» отказались от комментариев.

Весной Forbes писал, что Минцифры попросило операторов связи до 1 мая 2026 года ввести плату в размере 150 руб. за гигабайт международного трафика сверх лимита в 15 Гб. Затем источники “Ъ” сообщали, что власти не планируют обязывать мобильных операторов вводить плату за международный трафик для абонентов до осенних выборов в Госдуму (см. “Ъ” от 21 мая). Перед Минцифры поставлена задача по снижению использования россиянами VPN. Как уже сообщал “Ъ”, для этого министерство разработало несколько мер, которые должны вынудить ИТ-компании и цифровые платформы ограничивать доступ пользователей со включенным VPN к своим сервисам (см. “Ъ” от 10 апреля). Однако в июле на заседании Госдумы замминистра Иван Лебедев заявил, что Минцифры рассматривает возможность введения платы за VPN-трафик.

Технически реализовать тарификацию зарубежного трафика без детального разделения по типам сервисов возможно, полагает директор по продуктам компании Vigo Антон Прокопенко: «На уровне мобильной сети оператор будет учитывать объем трафика, относимого к зарубежным сетям, например, по IP-адресам. Для этого потребуется настройка элементов пакетного ядра и биллинга». Сигнальный трафик для 5G действительно идет как LTE, но на сети есть технические метрики, на базе которых в биллинге можно будет разделить трафик абонентов на 5G и LTE, при этом остается вопрос в том, насколько это возможно делать в режиме реального времени, добавляет он.

24 гигабайта мобильного интернет-трафика расходовал в среднем в месяц частный абонент сотовой связи в 2025 году, по экспертным оценкам

Воплотить идею с взиманием платы за международный трафик в сети 5G возможно, но самое сложное — определить, какой трафик считать международным, соглашаются в практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов: «Оператору придется учитывать объем по абоненту при переключениях между 5G и LTE, классифицировать адреса и настроить тарификацию».

Кроме того, говорит господин Прокопенко, коммерческие сети 5G пока работают в ограниченном числе городов, преимущественно в центре: «Потенциальный охват такой меры будет пока относительно небольшим, она затронет прежде всего пользователей, которые непрерывно находятся в зоне доступного 5G-покрытия и активно используют его. Кроме того, 5G пока доступен не на всех устройствах — например, владельцы iPhone на текущем этапе не попадут под эту тарификацию».

При этом порог в 50 Гб международного трафика через 5G высок: в 2025 году частный абонент расходовал в среднем около 24 Гб всего мобильного трафика в месяц, напоминает господин Кудряшов. «Свыше 50 Гб общего трафика потребляли 13,8% абонентов; для международного трафика только в 5G круг еще уже. Быстро преодолеть порог может тот, кто раздает мобильный интернет другим устройствам»,— говорит он.

Алексей Жабин