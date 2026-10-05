Хоккеист Александр Овечкин запускает свой бренд пива OVI

О том, что до конца 2026 года в российской рознице и заведениях общепита появится новый бренд пива OVI, “Ъ” сообщили в компании «Пивоварни Бочкарев», которая займется ее выпуском. Марка будет ассоциироваться с легендой мирового хоккея Александром Овечкиным. В линейку OVI войдут классический лагер со сбалансированным и освежающим вкусом, легкий лагер с меньшей крепостью, а также безалкогольное пиво. В рознице пиво будет стоить примерно 100 руб. за банку. После того как продажи новой марки пива будут запущены в России, партнеры планируют начать поставки за рубеж.

OVI выходит на один из крупнейших потребительских рынков России. По данным Росстата, в 2025 году в стране было произведено около 930 млн дал пива. В прошлом году производство безалкогольного пива в России выросло на 27%, а в первом квартале 2026 года — еще на 6,6% год к году. При этом безалкогольное пиво пока занимает около 3% рынка, сохраняя потенциал дальнейшего развития.

«Я давно хотел создать свое пиво — такое, которое нравилось бы мне самому. Я люблю светлые сорта с чистым, сбалансированным вкусом»,— заявил господин Овечкин, чьи слова “Ъ” передала пресс-служба «Пивоварен Бочкарев».

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