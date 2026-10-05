Количество провайдеров в России за год сократилось на 17%

Количество операторов связи в России за год (июль 2025-го к июлю 2026 года) сократилось на 17%, до чуть более 7 тыс., рассказали “Ъ” в Роскомнадзоре. Число лицензий, которые приходятся на эти компании, также сократилось на 17%, до более 21 тыс. Прекращение действия лицензий связано в большинстве случаев с тем, что компании не оказывали по ним услуги связи, поясняют в ведомстве. «Количество активных лицензий ежегодно сокращается, так как с рынка уходят так называемые бумажные сети»,— добавляют в Роскомнадзоре.

Ранее “Ъ” писал, что в рамках готовящейся Минцифры реформы отрасли связи в случае лишения провайдера лицензии на оказание услуг его инфраструктура и абоненты будут автоматически передаваться федеральным операторам. Из-за реформы лицензирования операторов связи с рынка может уйти как минимум 33,2% провайдеров.

При получении лицензии у оператора связи есть два года для начала оказания услуг, объясняет исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков: «Если услуги связи спустя два года не начали оказываться, то лицензия действительно подлежит отзыву». Ранее регулятор закрывал на это глаза, когда в последнее время у Роскомнадзора совместно с ФСБ идет активная кампания по анализу эффективности работы операторов связи, говорит он.

Подробнее — в материале «Ъ» «За пассивное ведение связи».