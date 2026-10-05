НАУФОР направила ЦБ комментарии к проекту развития рынка на 2027–2029 годы

НАУФОР направила Банку России комментарии к проекту «Основных направлений развития финансового рынка» на 2027–2029 годы, который был опубликован регулятором 14 сентября. Ассоциация поддержала большую часть предложений ЦБ, включая ускорение эмиссии облигаций, упрощение отчетности эмитентов, создание стимулов для выхода на IPO новых компаний, повышение прозрачности публичных размещений и прочее. Письмо было направлено регулятору 1 октября, в Банке России заявили “Ъ”, что получили обращение и оно будет рассмотрено в установленном порядке.

НАУФОР предложила и собственные инициативы. Значительная их часть касается развития индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Инвестирование с их помощью дает налоговые вычеты на взносы и на доход. Согласно законодательству, на данный момент инвесторы могут открывать только счета третьего типа. По данным ЦБ, с начала года количество действующих договоров ИИС-3 выросло на 20%, до 1,7 млн, а объем взносов составил 560 млрд руб. Однако ИИС-3 имеет и существенные ограничения, включая невозможность вывода с ИИС-3 купонного дохода по облигациям. По мнению НАУФОР, это ограничение должно быть отменено, при этом дивиденды, купоны и проценты по банковским вкладам, которые направляются на ИИС-3, также должны быть освобождены от подоходного налога.

Опрос “Ъ” крупных брокеров показал, что доля облигаций на счетах третьего типа составляет 45–60%, а суммарный объем вложений в долговые инструменты можно оценить в 200–300 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Купончик тронется».