Купончик тронется

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) поддержала большую часть инициатив Банка России, изложенных регулятором в проекте развития рынка на 2027–2029 годы, выдвинув при этом свои предложения. В частности, по мнению НАУФОР, необходимо повысить привлекательность инвестсчетов третьего типа, отменив ограничения на вывод купонного дохода и введя налоговые послабления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

НАУФОР направила Банку России комментарии к проекту «Основных направлений развития финансового рынка» на 2027–2029 годы, который был опубликован регулятором 14 сентября. Ассоциация поддержала большую часть предложений ЦБ, включая ускорение эмиссии облигаций, упрощение отчетности эмитентов, создание стимулов для выхода на IPO новых компаний, повышение прозрачности публичных размещений и прочее. Письмо было направлено регулятору 1 октября, в Банке России заявили “Ъ”, что получили обращение и оно будет рассмотрено в установленном порядке.

НАУФОР предложила и собственные инициативы. Значительная их часть касается развития индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Инвестирование с их помощью дает налоговые вычеты на взносы и на доход. Согласно законодательству, на данный момент инвесторы могут открывать только счета третьего типа. По данным ЦБ, с начала года количество действующих договоров ИИС-3 выросло на 20%, до 1,7 млн, а объем взносов составил 560 млрд руб. Однако ИИС-3 имеет и существенные ограничения, включая невозможность вывода с ИИС-3 купонного дохода по облигациям. По мнению НАУФОР, это ограничение должно быть отменено, при этом дивиденды, купоны и проценты по банковским вкладам, которые направляются на ИИС-3, также должны быть освобождены от подоходного налога.

Опрос “Ъ” крупных брокеров показал, что доля облигаций на счетах третьего типа составляет 45–60%, а суммарный объем вложений в долговые инструменты можно оценить в 200–300 млрд руб.

«Возможностью вывода купонов обладали ИИС первого и второго типа, и инвесторы часто выстраивали стратегии с учетом возможности реинвестиций»,— считает директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Андрей Паранич. НАУФОР также предлагает отказаться от увеличения минимального срока действия ИИС-3 после 2026 года, разрешить использование материнского капитала для пополнения счета.

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Более того, НАУФОР считает необходимым привлекать на рынок акций средства негосударственных пенсионных фондов (НПФ). На данный момент долевые бумаги занимают в портфелях НПФ мене 10%, а суммарные вложения в акции составляют всего 1% капитализации российского рынка. Главным ограничителем является необходимость для фондов показывать безубыточность вложений в течение пяти лет (см. “Ъ” от 1 сентября). По мнению НАУФОР, параметры стресс-тестирования фондов должны быть пересмотрены, а пятилетняя безубыточность и вовсе должна быть отменена. По оценке НАУФОР, это позволит существенно увеличить долю акций в портфелях фондов, что увеличит доходность участников.

Однако сами фонды предупреждают, что отказываться от защиты средств участников полностью нельзя, так как главная задача НПФ — сберечь деньги вкладчиков. По оценке гендиректора «НПФ Ингосстрах» Оксаны Ивановой, оптимальным выходом стало бы изменение требований к структуре портфеля в зависимости от возрастной категории участников. «Для молодых участников требования по безубыточности можно ослабить с пяти до десяти лет»,— указывает эксперт.

При этом НАУФОР согласна далеко не со всеми предложениями Банка России. В организации не считают обязательными некредитные рейтинги акций, которые агентства начали присваивать бумагам с 2025 года. «Некредитные рейтинги не устраняют информационную асимметрию (между инвестором и эмитентом.— “Ъ”)»,— говорится в комментарии НАУФОР. Кроме того, оценка инвестиционной привлекательности акций отличается от оценки кредитоспособности, на которой специализируются рейтинговые агентства, считают в ассоциации. НАУФОР не поддерживает и обязательное раскрытие прогнозных показателей эмитента при размещении, поскольку «прогнозы могут ввести в заблуждение розничных инвесторов». Идею ввести ответственность посредников за качество размещения в ассоциации также не поддержали (см. “Ъ” от 15 июля).

Андрей Ковалев