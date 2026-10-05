Нечего делать из этих гвоздей

По оценкам «Северстали», по итогам января—августа 2026 года потребление металла в РФ сократилось на 16% к уровню 2024 года, подсчитали в «Северстали». Заметного роста спроса не стоит ждать раньше второй половины 2027 года из-за высокой стоимости заемного финансирования, охлаждения жилищного рынка и переноса инфраструктурных проектов, указывают опрошенные “Ъ” аналитики и участники рынка. Дополнительную нагрузку на металлургическую отрасль создает рост тарифов, логистических расходов и зарплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Металлопотребление в 2026 году не восстанавливается, по итогам первого квартала оно упало до минимума с 2021 года — до 8,5 млн тонн, а в январе—августе сократилось на 16% по отношению к тому же периоду 2024 года, сообщил на конференции «Рынки металлопроката: продажи, производство, стратегия» директор по маркетингу «Северстали» Дмитрий Максимов. На спрос на металл в жилищном строительстве, пояснил он, влияют высокая стоимость заимствований и охлаждение жилищного рынка, в машиностроении — сокращение программ поддержки и давление импорта, в инфраструктурном строительстве — перенос сроков крупных проектов и более низкая металлоемкость новых объектов. Дополнительную нагрузку на отрасль создает рост тарифов естественных монополий, логистических расходов и затрат на оплату труда, добавил менеджер.

Со строителей какой спрос

Для строителей, как отмечает директор по строительству «Балчуг Девелопмент» Андрей Юданов, этот год уже потерян. На восстановление спроса со стороны жилищного строительства рассчитывать не приходится. Основной объем металла сегодня уходит на монолитные работы, но до них от запуска проекта проходит от 6 до 12 месяцев, пока девелопер получит разрешение и закончит котлован с фундаментом. Так что арматуру сейчас закупают под проекты, которые запускали год назад, когда ставка была выше. С новыми запусками сложно: ставка опустилась с 17% до 14%, но для проектного финансирования это все еще дорого. Заметного роста спроса на металл господин Юданов ждет не раньше второй половины 2027 года, и то если ставка продолжит снижаться.

Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев указывает, что первое полугодие было достаточно слабым в части внутреннего спроса, который упал на 8–10% год к году. Однако в июле-августе произошел неожиданный всплеск потребления (примерно на 20%), который, по мнению аналитика, мог быть вызван в том числе усилением защиты инфраструктурных объектов. В сентябре этот фактор начинает терять значение, что выражается в коррекции цен на сталь: в частности, арматура успела уже подешеветь на 8% за это время и имеет шансы на дальнейшее падение. Основным фактором, влияющим на спрос, эксперт называет процентные ставки, которые вновь начали расти: несмотря на неизменную ключевую ставку, доходности по ОФЗ за месяц выросли на 50–70 б. п., что может привести к повышению процентных ставок в экономике и неблагоприятно сказывается на металлопотреблении.

Откуда ждать роста

Даже снижение ставок не сразу приводит к закупкам металла, подчеркивает аналитик Freedom Global Владимир Чернов. Застройщикам необходимо восстановить продажи и запустить новые объекты, а промпредприятиям — получить заказы и финансирование. Начало восстановления эксперт связывает с 2027 годом, но только при удешевлении кредитования и исполнении запланированных государственных и корпоративных инвестиций. Сама «Северсталь» также говорит о восстановлении внутреннего спроса не ранее 2027 года. Однако возвращение к объемам 2024 года потребует больше времени. Рост тарифов, транспортных расходов и зарплат ограничивает возможности металлургов стимулировать продажи скидками.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Ольга Мошкина прямо заявляет, что, по оценкам агентства, положительных фундаментальных факторов, которые позволили бы развернуть негативный тренд в этом году, не просматривается. В перспективе эксперт предлагает надеяться на запуск отложенных инвестпроектов, старт которых первоначально приходился на пик высокой ключевой ставки.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов говорит, что умеренный рост спроса возможен в 2027 году при расширении доступности кредитования и запуске новых строительных проектов, тогда как более заметное восстановление вероятно не ранее 2028 года — при реализации крупных инфраструктурных, энергетических и промышленных программ. Помимо жилищного строительства, полагает эксперт, поддержать спрос на сталь могут такие отрасли, как ТЭК и трубопроводная инфраструктура, электроэнергетика, железнодорожная сеть, машиностроение, судостроение и т. п. Владимир Чернов напоминает, что, по материалам проекта бюджета, на федеральный проект «Производство судов и судового оборудования» в 2027 году предусмотрено почти 50 млрд руб. «Для металлургов это потенциальные заказы на толстолистовой прокат и специальные марки стали,— говорит он.— В машиностроении дополнительный спрос может обеспечить локализация производства оборудования и комплектующих. Но замена импортной машины на российскую увеличит металлопотребление внутри страны только тогда, когда здесь действительно будут производиться ее основные детали, а не просто собираться готовые зарубежные узлы. Эти направления способны поддержать отдельные предприятия и виды проката, но полностью компенсировать слабость жилищного строительства не смогут». По мнению Дмитрия Орехова, для устойчивого восстановления необходимы не только более низкие ставки, но и доступная ипотека, ускорение бюджетных инфраструктурных программ, льготное финансирование машиностроения, предсказуемые тарифы, защита от демпингового импорта и снижение неопределенности для частных инвесторов.

Полина Трифонова, София Мешкова