Инфляция в еврозоне вышла на трехлетний максимум

Рост потребительских цен в еврозоне в сентябре ускорился до 3,8% в годовом измерении с 3,2% в августе, достигнув максимума за три года, следует из данных Евростата. Главным катализатором усилившейся инфляции по-прежнему остаются дорожающие энергоносители: их стоимость выросла на 18,8% после 14,3% месяцем ранее.

При этом сентябрьская статистика указывает на то, что инфляция в регионе начинает выходить за пределы энергетического сектора. Рост цен на услуги ускорился до 3,2% с 3%, на продукты питания, алкоголь и табак — до 1,4% с 1,1%. Базовая инфляция, не учитывающая наиболее волатильные компоненты, выросла до 2,5% с 2,4%.

«Рост цен на продовольственные товары, а также ускорение базовой инфляции могут быть первым сигналом более активного переноса энергетической инфляции на цены в других секторах»,— отмечают аналитики ING. Первые признаки такого переноса эксперты видят и на рынке труда.

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