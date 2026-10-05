Привлечение МСП по субподряду по строительным госконтрактам планируется ограничить

Минстрой подготовил проект постановления правительства, ограничивающий практику привлечения МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в качестве субподрядчиков по строительным госконтрактам. В связи с «особенностями состава работ» в сфере строительства, по мнению ведомства, необходимо установить предельный объем привлечения таких субподрядчиков — на уровне не более 30% от цены контракта.

Речь идет о праве заказчиков устанавливать обязательную для подрядчиков квоту привлечения МСП к исполнению контракта для выполнения общего требования о закупках у МСП не менее 25% от общей стоимости всех контрактов за год. При этом действующие правила предусматривают лишь минимальный объем привлечения таких субподрядчиков — не менее 5% от цены контракта. В отсутствие верхней границы, следует из пояснительной записки к проекту, разброс требований заказчиков к доле привлечения малого бизнеса на субподряд существенен — от 5% до 62%.

Также Минстрой предлагает не учитывать в годовом объеме закупок для расчета обязательной 25-процентной доли МСП крупные строительные контракты стоимостью от 400 млн руб. Планируется снизить штраф за неисполнение условий о привлечении МСП в качестве субподрядчика с 5% от объема привлечения до 2%. Как отмечается, это необходимо сделать «в целях соразмерности и объективности» наказания. По данным Минстроя, в 2025 году 16 заказчиков предъявили подрядчикам штрафы на общую сумму в 591 млн руб. При этом, как следует из расчетов ведомства, для самих заказчиков невыполнение квоты обходится значительно дешевле.

Подробнее — в материале «Ъ» «Малому бизнесу уменьшают дозу».