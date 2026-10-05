Малому бизнесу уменьшают дозу

Возможность привлечения компаний малого бизнеса в качестве субподрядчиков в рамках строительного госзаказа планируется ограничить. При действующем минимальном требовании к привлечению таких субподрядчиков в объеме не менее 5% от суммы контракта Минстрой предлагает установить и верхний предел — не более 30%. Кроме того, из расчета годового объема закупок для соблюдения квоты для малого бизнеса предлагается исключить особо крупные строительные контракты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минстрой предлагает поставить предел участию малых субподрядчиков в стройках по госзаказу

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Минстрой предлагает поставить предел участию малых субподрядчиков в стройках по госзаказу

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Минстрой подготовил проект постановления правительства, ограничивающий практику привлечения МСП и социально ориентированных некоммерческих организаций в качестве субподрядчиков по строительным госконтрактам. В связи с «особенностями состава работ» в сфере строительства, по мнению ведомства, необходимо установить предельный объем привлечения таких субподрядчиков — на уровне не более 30% от цены контракта.

Речь идет о праве заказчиков устанавливать обязательную для подрядчиков квоту привлечения МСП к исполнению контракта для выполнения общего требования о закупках у МСП не менее 25% от общей стоимости всех контрактов за год. При этом действующие правила предусматривают лишь минимальный объем привлечения таких субподрядчиков — не менее 5% от цены контракта. В отсутствие верхней границы, следует из пояснительной записки к проекту, разброс требований заказчиков к доле привлечения малого бизнеса на субподряд существенен — от 5% до 62%.

Также Минстрой предлагает не учитывать в годовом объеме закупок для расчета обязательной 25-процентной доли МСП крупные строительные контракты стоимостью от 400 млн руб. Планируется снизить штраф за неисполнение условий о привлечении МСП в качестве субподрядчика с 5% от объема привлечения до 2%. Как отмечается, это необходимо сделать «в целях соразмерности и объективности» наказания. По данным Минстроя, в 2025 году 16 заказчиков предъявили подрядчикам штрафы на общую сумму в 591 млн руб. При этом, как следует из расчетов ведомства, для самих заказчиков невыполнение квоты обходится значительно дешевле.

Председатель комитета по строительству Калужского регионального отделения «Опоры России» Денис Моисеев полагает, что предложенные изменения по большей части отрицательно скажутся на состоянии конкуренции и степени участия МСП в закупках. Исключение же крупных контрактов в 400 млн руб. из годового объема заказов для расчета обязательной доли МСП в целом он считает скорее правильным, хотя выбранный порог и вызывает у него вопросы.

Президент НОСТРОЙ Антон Глушков отмечает, что на крупных объектах привлекать малый бизнес к выполнению целого комплекса не удается: объемы работ весьма велики. «Заказчику приходится сознательно дробить эти комплексы работ на отдельные договоры субподряда для соблюдения норм, которые сейчас существуют. От этого могут страдать и сроки, и качество»,— говорит он. В связи с этим инициативу ведомства Антон Глушков считает правильной.

Гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний Мария Ярмальчук также поддерживает предложения Минстроя: объединение несколько лет поднимало вопрос о корректировке «подхода к завышенным квотам привлечения малого и среднего бизнеса в большую стройку и непомерным штрафам для подрядчиков за их недостижение». На практике, поясняет она, есть случаи, когда заказчик может обязать подрядчика привлечь к исполнению контракта МСП до 95% цены контракта. Однако, говорит Мария Ярмальчук, в строительстве дорог, мостов, аэродромов требуются «гигантские объемы капитальных вложений, сложнейшая техника и высокая квалификация»: объем работ, которые «малыши» реально могут выполнить в таких проектах, крайне мал. Требование поддержки МСП, добавляет она, никто не отменяет — процент привлечения к работам и санкции просто приводятся в соответствие с экономическими реалиями.

В Минфине не ответили на запрос “Ъ”, в ФАС сообщили, что документ пока не поступал в ведомство.

Евгения Крючкова