К 2035 году массовое внедрение ИИ снизит спрос на труд на 10%

Массовое внедрение ИИ в течение десяти лет сократит нехватку кадров в РФ, такой вывод следует из исследования экспертов Президентской академии «Сценарное моделирование развития рынка труда России в отраслевом разрезе с учетом влияния искусственного интеллекта». В основе работы — данные Минэкономики, Минтруда, Росстата, аналитика международных консалтинговых компаний McKinsey и BCG, данные российских рекрутинговых платформ. Эксперты смоделировали наиболее вероятный сценарий влияния ИИ на рынок труда до 2035 года по 19 отраслям. Отмечается, что в модели использован текущий уровень развития ИИ (может выполнять за человека отдельные профессиональные задачи, но не заменяет его полностью).

По расчетам авторов, без внедрения ИИ к 2035 году российскому рынку труда потребуется 76,7 млн работников, при масштабировании технологии — 69 млн, то есть на 10% меньше. При этом эффект от внедрения ИИ будет неравномерным. Его максимальное проникновение (доля взятых рабочих задач) возможно в сфере финансов и страхования, а также в научной и профессиональной деятельности (по 46%), в информации и связи (43%), в образовании (43%) и в сфере культуры (42%). Минимальным участие ИИ возможно в секторах с большой долей ручного труда. Это строительство (17%), добыча полезных ископаемых (15%) и сельское хозяйство (10,7%).

Перечень отраслей, более всего способных увеличить производительность труда при внедрении ИИ, выглядит несколько иначе. На первом месте — информация и связь, в которых показатель может увеличиться на 55%, на втором — торговля (29%), на третьем — операции с недвижимостью (18). Среди аутсайдеров по этой части — сельское хозяйство, гостиницы и водоснабжение (по 17%).

Подробнее — в материале «Ъ» «ИИ выйдет на работу за каждого десятого».