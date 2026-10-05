Зерно перевели в третью категорию очередности на железнодорожном транспорте

Как стало известно “Ъ”, для стимулирования экспорта российского зерна власти резко повысили приоритет его перевозок по железной дороге. Теперь, опережая подавляющее большинство других грузов, оно будет транспортироваться в порядке третьей категории очередности — как груз, перевозящийся на основании отдельных указов, распоряжений и поручений президента РФ. Это прежде всего важно для портов Северо-Запада, куда массово переориентировались грузы после блокировки экспортных каналов на Черном море. Однако эксперты предупреждают о перегруженности припортовых станций на Балтике и нехватке мощностей для хранения зерна.

Зерно помещено в третью категорию очередности на железнодорожном транспорте, рассказали “Ъ” три источника на рынке. Это позволит обеспечить приоритетный вывоз его на экспорт после вывода из строя зерновых терминалов на Черном море.

На железных дорогах действуют правила недискриминационного доступа (ПНД). Как только какой-то участок инфраструктуры признается лимитирующим, на нем начинает действовать очередность вывоза грузов. По умолчанию экспортные перевозки уступают внутрироссийским и транзиту и в целом экспорт находится в конце перечня — но только не в том случае, если насчет какого-то экспортного груза существует отдельный указ, поручение или распоряжение президента. Тогда он оказывается в третьей категории очередности, уступая лишь грузам, приоритетный порядок которых оформлен федеральными законами, и грузам для ликвидации ЧС и ущерба от военных действий. Таким порядком, например, на Дальний Восток вывозится экспортный уголь из Кузбасса.

Как рассказали собеседники “Ъ”, существует поручение президента РФ о переводе зерновых грузов в третью категорию очередности, причем по всем направлениям. В Минтрансе и ОАО РЖД от комментариев отказались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил “Ъ”, что «в связи с ситуацией по коммерческому судоходству в Черном море президент действительно поручал Минсельхозу совместно с другими ведомствами проработать альтернативные маршруты доставки отечественного зерна на мировые рынки». “Ъ” направил запрос в Минсельхоз.

Подробнее — в материале «Ъ» «В этом есть рациональное зерно».