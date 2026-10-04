В Кабардино-Балкарии возбудили дело по факту нападения заключенного на конвоиров

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту нападения заключенного на конвоиров. Экстрадированный недавно из Грузии наркоторговец сумел при перевозке в вагоне выхватить у конвоира оружие и убить его, а затем ранить троих поспешивших на помощь коллеге сотрудников ФСИН. Преступник был застрелен на месте.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по факту нападения на конвоиров во время перевозки заключенных. Расследование ведется по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; до пожизненного заключения).

ЧП случилось в ночь на 3 октября в поезде, следовавшем по маршруту Владикавказ—Адлер. На станции Терек к составу прицепили вагон с заключенными. Когда они улеглись спать, один из находившихся под стражей попросился в туалет. По пути к санузлу заключенный смог отвлечь конвоира и выхватил у него пистолет. Сначала он убил своего сопровождавшего, а когда к тому на помощь бросились коллеги, открыл огонь и по ним. Трое сотрудников ФСИН получили ранения, их доставили в горбольницу Нальчика. Сам преступник сбежать не смог — его ликвидировали ответным огнем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конвой справился с наркоторговцем».