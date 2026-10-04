Росреестр хотят обязать информировать граждан о проблемах с их недвижимостью

Группа сенаторов, включая председателя комитета по экономической политике верхней палаты парламента Андрея Кутепова, 2 октября внесла в Госдуму законопроект, обязывающий Росреестр информировать граждан об имеющихся у них проблемах с оформлением недвижимости. По замыслу авторов, в случае принятия документа ведомство через «Госуслуги» будет уведомлять собственников об отсутствии в ЕГРН данных о границах принадлежащих им участков и о незарегистрированных правах на строения. Также владельцев будут оповещать о необходимости указать координаты домов и гаражей и прочего, в случае если такие сведения в реестре отсутствуют.

Эта инициатива связана со вступившими 1 марта 2025 года изменениями в закон о регистрации недвижимости — теперь отсутствие в ЕГРН информации о границах участка является основанием для приостановления учетно-регистрационных действий. То есть такой участок можно продолжать использовать, но зарегистрировать сделку, например, продажи или дарения до уточнения границ не получится. Аналогичное ограничение действует при кадастровом учете и регистрации прав на расположенные на участке здания и сооружения. При этом за факт отсутствия данных штрафных санкций пока не установлено.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что владельцы могут и не знать о том, что границы участков не установлены, а строения не зарегистрированы. Это создает риски для оборота недвижимости и снижает качество данных госреестра, считают сенаторы. По их мнению, после получения уведомления от Росреестра граждане смогут заранее провести межевание участков или зарегистрировать права на возведенные объекты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Росреестр напишет».