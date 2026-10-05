Сегодня день рождения у генерального директора Национальной Медиа Группы Светланы Балановой

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Баланова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Светлана Баланова

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Ее поздравляет президент «Ростелекома» Михаил Осеевский:

— Светлана Евгеньевна, поздравляя Вас с днем рождения, радуюсь развитию нашего многолетнего сотрудничества. С каждым годом НМГ пополняется новыми активами, большими проектами и направлениями бизнеса, включая уже офлайн-развлечения. Под Вашим руководством группа успешно трансформируется из классического медиахолдинга в универсального лидера на рынке информации и развлечений. Один из этапов этого пути — онлайн-кинотеатр Wink, который мы развиваем совместными усилиями. Для управления таким сложным бизнесом, как НМГ, ее руководителю обязательно нужны крепкое здоровье, мощная личная энергия и крепкая команда единомышленников, чего и желаю Вам от всей души. Пусть впереди будут новые достижения, и всем начинаниям сопутствует удача!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»