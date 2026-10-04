Российские фигуристы стали вторыми на челленджере в Батуми

На очередном турнире российские фигуристы, вернувшиеся в этом году в международные соревнования, собрали целую стопку — полдюжины — наград, однако среди них не оказалось ни одной золотой. Впрочем, Аделия Петросян в женском одиночном катании и Анастасия Мишина с Александром Галлямовым в парном к золоту в Батуми были очень близки — не хватило совсем чуть-чуть.

Завершившийся в субботу, 3 октября, в Батуми Trialeti Trophy был очередным турниром серии Challenger, следующей по рангу после серии Гран-при, на который приехала наконец допущенная с нынешнего сезона к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе российская команда. И, как и на всех предыдущих, она была заметна. На сей раз наград россияне добыли очень много — целых шесть. Но среди них ни одной золотой — четыре серебряные и две бронзовые. Правда, если в двух дисциплинах занявшие вторые места отечественные спортсмены — танцоры Елизавета Пасечник с Дарио Чиризано и одиночник Николай Угожаев — от золота, доставшегося опытным представителям сборной-хозяйки — дуэту из Дианы Дэвиса и Глеба Смолкина, а также Нике Эгадзе, оказались далеки, то еще в двух такая награда была совсем рядышком.

Парникам Анастасии Мишиной и Александру Галлямовой не удалось обыграть сильных соперников, как и Эгадзе, представляющих страну, принимавшую турнир. Соперниками были Анастасия Метелкина и Лука Берулава, которые в феврале на Олимпиаде уступили только японцам Рику Миуре и Рюити Кихаре. А поражение было точно не из тех, что называют однозначными.

Подробнее — в материале «Ъ» «Российским фигуристам недодали баллов».