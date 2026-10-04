Оренбургская «Надежда» обыграла «Энергию» из Иваново в первом матче ЧР

Оренбургская «Надежда» 4 октября на домашнем паркете обыграла ивановскую «Энергию» со счетом 77:67 в первом матче чемпионата России среди женских команд Премьер-лиги. Турнир, проводимый под эгидой Российской федерации баскетбола, стартовал 1 октября. Для желто-бордовых это первая официальная игра после третьего места по итогам сезона-2025/2026. На данный момент «Надежда» находится с двумя очками на пятой строчке турнирной таблицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яна Вежлева Фото: Яна Вежлева

Первую четверть «Надежда» провела осторожно, позволив гостьям навязать плотную борьбу под щитом. Ивановская команда старалась не позволять хозяйкам уйти в отрыв. На последних десяти секундах Кристина Савкович принесла команде заветные очки, установив счет после первой десятиминутки 18:14.

Вторая четверть началась с двухочкового броска единственного легионера оренбурженок — Изабеллы Виктории Насименто, для которой этот сезон стал первым в российском баскетболе после недавней португальской лиги. Однако в целом десятиминутка прошла с преимуществом «Энергии»: гостьи продолжали бороться под щитом, а «Надежда» часто не могла попасть. К середине четверти счет сравнялся — 27:27, к концу ивановская команда вышла вперед, в итоге четверть завершилась в пользу «Энергии» — 29:32. Основная нагрузка легла на Полину Кузнецову и Кристину Савкович.

После отдыха инициативу взяла капитан команды Дарья Колосовская, оформив два успешных трехочковых броска. Оренбурженки продолжали вырываться вперед, однако к середине четверти гостьи вновь начали сравнивать счет. Ситуацию исправила Александра Андрущенко, забившая из-за дуги, а через пару минут два штрафных броска Колосовской довели счет до 45:39 в пользу «Надежды». Борьба шла плотная: на точный дальний бросок Андрущенко ивановская команда тут же отвечала своей трешкой. Третья десятиминутка завершилась со счетом 56:52 в пользу оренбурженок.

Четвертую четверть открыла Полина Кузнецова двухочковым. Следом Александра Андрущенко забила два трехочковых подряд, и счет вырос до 66:57. Ближе к концу матча наконец выделилась Елена Мухина, оформив двухочковый бросок, однако вскоре получила дисциплинарный фол. Неудачные броски легионера Насименто сменились точным попаданием Кузнецовой — 75:66 в пользу «Надежды». Последние два очка в матче принесла Колосовская, установив финальный счет — 77:67.

Самыми результативными игроками встречи стали Полина Кузнецова (19 очков), Александра Андрущенко (16 очков) и Дарья Колосовская (13 очков).

Следующий матч оренбурженки проведут 12 октября против омского «Нефтяника-Титана».

В межсезонье команду покинули семь игроков. Среди потерь — результативный защитник Эшли Беверли, перешедшая в курское «Динамо», и капитан Анастасия Зоткина. По итогам сезона-2025/2026 «Надежда» заняла третье место в женской Премьер-лиге, уступив лишь екатеринбургскому УГМК и курскому «Динамо».

Яна Вежлева