Реконструкция коллектора в Энгельсе продолжается

В Энгельсе продолжают реконструкцию коллектора после аварии. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кадр из видео Романа Бусаргина Фото: Кадр из видео Романа Бусаргина

Авария произошла в конце апреля, режим ЧС в районе действует до сих пор. Замена разрушенного участка заняла больше месяца. Во время майских праздников жителям отключали воду на срок от суток до трех. Власти пообещали перерасчет и материальную помощь пострадавшим от подтопления.

Проводилась санитарная обработка социальных учреждений и многоквартирных домов. В начале сентября стало известно, что последствия аварии полностью не устранены: в подвалах домов на двух улицах дезинфекция не проведена.

По словам господина Бусаргина, новый участок коллектора смонтирован, сейчас работы идут на ул. Молодежной. Параллельно строятся камеры для переключения участков.

Нина Шевченко