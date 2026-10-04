Реконструкция коллектора в Энгельсе продолжается
В Энгельсе продолжают реконструкцию коллектора после аварии. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Фото: Кадр из видео Романа Бусаргина
Авария произошла в конце апреля, режим ЧС в районе действует до сих пор. Замена разрушенного участка заняла больше месяца. Во время майских праздников жителям отключали воду на срок от суток до трех. Власти пообещали перерасчет и материальную помощь пострадавшим от подтопления.
Проводилась санитарная обработка социальных учреждений и многоквартирных домов. В начале сентября стало известно, что последствия аварии полностью не устранены: в подвалах домов на двух улицах дезинфекция не проведена.
По словам господина Бусаргина, новый участок коллектора смонтирован, сейчас работы идут на ул. Молодежной. Параллельно строятся камеры для переключения участков.