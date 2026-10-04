В Волгограде в суд направлено дело о легализации 127 мигрантов

В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении членов организованной этнической группы, обеспечившей незаконное пребывание в России 127 иностранцев. Об этом сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда Фото: Тракторозаводской районный суд Волгограда

По данным следствия, группу создал 61-летний уроженец Азербайджана. В нее вошли его 56-летняя сожительница и 30-летний племянник, получившие гражданство России несколько лет назад. С апреля 2021-го по июнь 2025 года они фиктивно ставили мигрантов на учет и оформляли мнимые трудовые договоры, что позволяло иностранцам продлевать срок пребывания свыше 90 суток и получать патенты. Услуги стоили от 3 до 6 тыс. руб. с человека. Доход составил около 900 тыс. руб.

Противоправную деятельность пресекли в июне 2025 года. Они находятся под стражей, вину не признали. Дело направлено в Тракторозаводский районный суд Волгограда.

Нина Шевченко