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Октоберфест в 2026 году посетили рекордные 7,4 млн человек

Мюнхенский фестиваль Октоберфест в 2026 году посетили 7,4 млн человек — это рекордный показатель. Об этом сообщила мэрия Мюнхена. В сравнении с 2025 годом количество посетителей выросло почти на 14%. Прошлый рекорд по числу посетителей был поставлен в 2023-м, когда на Октоберфест пришло 7,2 млн человек.

Фото: Fariha Farooqui / Reuters

Фото: Fariha Farooqui / Reuters

В этом году Октоберфест в Мюнхене проходил с 20 сентября по 4 октября. Рекордным в этом году оказалось и количество выпитого во время фестиваля пива — 6,7 млн л, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Сообщается, что в этом году существенно вырос спрос на безалкогольное пиво — на 10,7%.

В прошлом году Октоберфест пришлось приостанавливать из-за стрельбы в Мюнхене и угрозы взрыва. Однако в итоге фестиваль возобновил свою работу.

Яна Рождественская

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Первый пивной бочонок традиционно открывает мэр Мюнхена — в 2026-м им стал Доминик Краузе

Первый пивной бочонок традиционно открывает мэр Мюнхена — в 2026-м им стал Доминик Краузе

Фото: Fariha Farooqui / Reuters

Посетители выстраиваются в очереди еще до открытия площадки. На территорию начинают пускать с 9 утра, но до официального старта фестиваля в 12 часов продаются только безалкогольные напитки

Посетители выстраиваются в очереди еще до открытия площадки. На территорию начинают пускать с 9 утра, но до официального старта фестиваля в 12 часов продаются только безалкогольные напитки

Фото: Matthias Schrader / AP

Первую бочку открывают с неизменным восклицанием на баварском диалекте: «O’zapft is!» («Откупорено!»)

Первую бочку открывают с неизменным восклицанием на баварском диалекте: «O’zapft is!» («Откупорено!»)

Фото: Fariha Farooqui / Reuters

Пустые кружки на Октоберфесте весят не меньше 1,3 килограмма, пиво продают только по литру

Пустые кружки на Октоберфесте весят не меньше 1,3 килограмма, пиво продают только по литру

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В этом году порция пива стоит €15,61 — на 3% больше, чем в прошлом году

В этом году порция пива стоит €15,61 — на 3% больше, чем в прошлом году

Фото: Matthias Schrader / AP

Местные жители и туристы приходят на фестиваль в национальных баварских костюмах

Местные жители и туристы приходят на фестиваль в национальных баварских костюмах

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Для Октоберфеста изготавливают специальный сорт пива Marzen — в нем около 6 градусов алкоголя

Для Октоберфеста изготавливают специальный сорт пива Marzen — в нем около 6 градусов алкоголя

Фото: Fariha Farooqui / Reuters

Ожидается, что в этом году Октоберфест посетят 6-7 млн человек

Ожидается, что в этом году Октоберфест посетят 6-7 млн человек

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Посетитель за выполнением главной миссии на фестивале

Посетитель за выполнением главной миссии на фестивале

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В палатках можно послушать живую музыку, а на улице — покататься на аттракционах

В палатках можно послушать живую музыку, а на улице — покататься на аттракционах

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Окторберфест посещают в основном сами баварцы, доля иностранцев на празднике составляет не больше 20%

Окторберфест посещают в основном сами баварцы, доля иностранцев на празднике составляет не больше 20%

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Официанты за раз поднимают от 10 до 18 кружек с пивом. Рекордное количество смог отнести в 2017 году Оливер Штрюмпфельд — 29 порций, опрокинув две в пути

Официанты за раз поднимают от 10 до 18 кружек с пивом. Рекордное количество смог отнести в 2017 году Оливер Штрюмпфельд — 29 порций, опрокинув две в пути

Фото: Matthias Schrader / AP

Костюмированный парад проводится перед открытием фестиваля. В нем принимают участие мюнхенские пивовары, официальные лица, охотничьи клубы, общества национальных костюмов и сотрудники самого Октоберфеста

Костюмированный парад проводится перед открытием фестиваля. В нем принимают участие мюнхенские пивовары, официальные лица, охотничьи клубы, общества национальных костюмов и сотрудники самого Октоберфеста

Фото: Matthias Schrader / AP

Участник торжественного шествия

Участник торжественного шествия

Фото: Fariha Farooqui / Reuters

Всего в параде приняли участие около тысячи человек

Всего в параде приняли участие около тысячи человек

Фото: Matthias Schrader / AP

Гость фестиваля

Гость фестиваля

Фото: Matthias Schrader / AP

Вместе с другими участниками парада маршируют оркестры

Вместе с другими участниками парада маршируют оркестры

Фото: Matthias Schrader / AP

Игрок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн на праздновании

Игрок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн на праздновании

Фото: Alexander Hassenstein / Reuters

Супермодель Хайди Клум устроила собственный предпраздничный вечер в преддверии Октоберфеста

Супермодель Хайди Клум устроила собственный предпраздничный вечер в преддверии Октоберфеста

Фото: Johannes Simon / Getty Images

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Первый пивной бочонок традиционно открывает мэр Мюнхена — в 2026-м им стал Доминик Краузе

Фото: Fariha Farooqui / Reuters

Посетители выстраиваются в очереди еще до открытия площадки. На территорию начинают пускать с 9 утра, но до официального старта фестиваля в 12 часов продаются только безалкогольные напитки

Фото: Matthias Schrader / AP

Первую бочку открывают с неизменным восклицанием на баварском диалекте: «O’zapft is!» («Откупорено!»)

Фото: Fariha Farooqui / Reuters

Пустые кружки на Октоберфесте весят не меньше 1,3 килограмма, пиво продают только по литру

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В этом году порция пива стоит €15,61 — на 3% больше, чем в прошлом году

Фото: Matthias Schrader / AP

Местные жители и туристы приходят на фестиваль в национальных баварских костюмах

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Для Октоберфеста изготавливают специальный сорт пива Marzen — в нем около 6 градусов алкоголя

Фото: Fariha Farooqui / Reuters

Ожидается, что в этом году Октоберфест посетят 6-7 млн человек

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Посетитель за выполнением главной миссии на фестивале

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В палатках можно послушать живую музыку, а на улице — покататься на аттракционах

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Окторберфест посещают в основном сами баварцы, доля иностранцев на празднике составляет не больше 20%

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Официанты за раз поднимают от 10 до 18 кружек с пивом. Рекордное количество смог отнести в 2017 году Оливер Штрюмпфельд — 29 порций, опрокинув две в пути

Фото: Matthias Schrader / AP

Костюмированный парад проводится перед открытием фестиваля. В нем принимают участие мюнхенские пивовары, официальные лица, охотничьи клубы, общества национальных костюмов и сотрудники самого Октоберфеста

Фото: Matthias Schrader / AP

Участник торжественного шествия

Фото: Fariha Farooqui / Reuters

Всего в параде приняли участие около тысячи человек

Фото: Matthias Schrader / AP

Гость фестиваля

Фото: Matthias Schrader / AP

Вместе с другими участниками парада маршируют оркестры

Фото: Matthias Schrader / AP

Игрок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн на праздновании

Фото: Alexander Hassenstein / Reuters

Супермодель Хайди Клум устроила собственный предпраздничный вечер в преддверии Октоберфеста

Фото: Johannes Simon / Getty Images

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