Октоберфест в 2026 году посетили рекордные 7,4 млн человек

Мюнхенский фестиваль Октоберфест в 2026 году посетили 7,4 млн человек — это рекордный показатель. Об этом сообщила мэрия Мюнхена. В сравнении с 2025 годом количество посетителей выросло почти на 14%. Прошлый рекорд по числу посетителей был поставлен в 2023-м, когда на Октоберфест пришло 7,2 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fariha Farooqui / Reuters Фото: Fariha Farooqui / Reuters

В этом году Октоберфест в Мюнхене проходил с 20 сентября по 4 октября. Рекордным в этом году оказалось и количество выпитого во время фестиваля пива — 6,7 млн л, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Сообщается, что в этом году существенно вырос спрос на безалкогольное пиво — на 10,7%.

В прошлом году Октоберфест пришлось приостанавливать из-за стрельбы в Мюнхене и угрозы взрыва. Однако в итоге фестиваль возобновил свою работу.

Яна Рождественская