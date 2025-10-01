Полиция приостановила «Октоберфест» из-за угрозы взрыва

Площадка «Октоберфеста», который проходит в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября, закрыта как минимум до 17:00 по местному времени (18:00 мск) из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в мюнхенской полиции.

До этого жилой дом в Мюнхене подожгли из-за семейной ссоры. Погиб один человек, другой пропал без вести. Позже полиция нашла в здании ловушки со взрывными устройствами.

«Сейчас проводятся поисковые работы в зонах ограниченного доступа вокруг фестивальной площадки»,— сообщила пресс-служба мюнхенской полиции в X. Сотрудников фестиваля попросили покинуть площадку — для них выделили специальное место. По информации немецкой газеты Bild, полиция получила письмо с угрозами от мужчины, который устроил стрельбу и пожар на севере города.

Газета Bild писала, что утром житель Мюнхена поджег дом родителей и покончил с собой. До этого СМИ сообщили, что в городе произошли взрывы и стрельба.