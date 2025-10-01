Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция приостановила «Октоберфест» из-за угрозы взрыва

Площадка «Октоберфеста», который проходит в Мюнхене с 20 сентября по 5 октября, закрыта как минимум до 17:00 по местному времени (18:00 мск) из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в мюнхенской полиции.

До этого жилой дом в Мюнхене подожгли из-за семейной ссоры. Погиб один человек, другой пропал без вести. Позже полиция нашла в здании ловушки со взрывными устройствами.

«Сейчас проводятся поисковые работы в зонах ограниченного доступа вокруг фестивальной площадки»,— сообщила пресс-служба мюнхенской полиции в X. Сотрудников фестиваля попросили покинуть площадку — для них выделили специальное место. По информации немецкой газеты Bild, полиция получила письмо с угрозами от мужчины, который устроил стрельбу и пожар на севере города.

Газета Bild писала, что утром житель Мюнхена поджег дом родителей и покончил с собой. До этого СМИ сообщили, что в городе произошли взрывы и стрельба.

Фотогалерея

«Октоберфест–2025»

Предыдущая фотография
Праздник начинается, когда обер-бургомистр Мюнхена с помощью специального молотка открывает первую бочку пива &lt;br>На фото: посетители фестиваля тянутся за первой кружкой пива

Праздник начинается, когда обер-бургомистр Мюнхена с помощью специального молотка открывает первую бочку пива
На фото: посетители фестиваля тянутся за первой кружкой пива

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Фестиваль появился в октябре 1810 года благодаря свадьбе кронпринца Людвига I, будущего короля Баварии, и принцессы Терезы. Отец жениха Максимилиан I повелел назвать поле, на котором прошли народные гуляния, в честь невесты — «Терезиным лугом» («Theresienwiese») и поддержал идею проводить торжество каждый год

Фестиваль появился в октябре 1810 года благодаря свадьбе кронпринца Людвига I, будущего короля Баварии, и принцессы Терезы. Отец жениха Максимилиан I повелел назвать поле, на котором прошли народные гуляния, в честь невесты — «Терезиным лугом» («Theresienwiese») и поддержал идею проводить торжество каждый год

Фото: Maryam Majd / Reuters

Луг Терезы находится в центре Мюнхена, неподалеку от главного вокзала. В конце XIX века фестиваль стали проводить в сентябре — из-за более теплой погоды

Луг Терезы находится в центре Мюнхена, неподалеку от главного вокзала. В конце XIX века фестиваль стали проводить в сентябре — из-за более теплой погоды

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Цены на пиво на «Октоберфесте» устанавливают пивовары. В среднем за литр напитка придется отдать от €14,5 до €15,8, что на 3,5% выше, чем было в 2024 году

Цены на пиво на «Октоберфесте» устанавливают пивовары. В среднем за литр напитка придется отдать от €14,5 до €15,8, что на 3,5% выше, чем было в 2024 году

Фото: Maryam Majd / Reuters

К участию в фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 % &lt;br>На фото: гости праздника произносят тост

К участию в фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 %
На фото: гости праздника произносят тост

Фото: Maryam Majd / Reuters

В этом году на фестивале представлена продукция 468 предприятий, включая производителей пива и рестораны &lt;br>На фото: мэр Мюнхена Дитер Райтер открывает пивную бочку и фестиваль

В этом году на фестивале представлена продукция 468 предприятий, включая производителей пива и рестораны
На фото: мэр Мюнхена Дитер Райтер открывает пивную бочку и фестиваль

Фото: Maryam Majd / Reuters

Были годы, когда фестиваль по разным причинам не проводился. Например, в 1813 году — во время войны с Наполеоном. В 1854-м празднику помешала эпидемия холеры, которая свирепствовала в Мюнхене

Были годы, когда фестиваль по разным причинам не проводился. Например, в 1813 году — во время войны с Наполеоном. В 1854-м празднику помешала эпидемия холеры, которая свирепствовала в Мюнхене

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В 1919 и 1920 годах массовые гулянья были отменены из-за Первой мировой войны. Не проводился фестиваль и с 1939 по 1948 год. В 2020–2021 годах праздник отменили из-за пандемии. За всю историю «Октоберфест» отменяли 26 раз

В 1919 и 1920 годах массовые гулянья были отменены из-за Первой мировой войны. Не проводился фестиваль и с 1939 по 1948 год. В 2020–2021 годах праздник отменили из-за пандемии. За всю историю «Октоберфест» отменяли 26 раз

Фото: Maryam Majd / Reuters

В середине XX века появилась традиция начинать фестиваль двенадцатью выстрелами из пушки &lt;br>На фото: посетитель фестиваля не рассчитал силы

В середине XX века появилась традиция начинать фестиваль двенадцатью выстрелами из пушки
На фото: посетитель фестиваля не рассчитал силы

Фото: Maryam Majd / Reuters

Фестиваль открывается парадом, в котором участвуют оркестры, люди в праздничных костюмах и традиционно украшенные упряжки

Фестиваль открывается парадом, в котором участвуют оркестры, люди в праздничных костюмах и традиционно украшенные упряжки

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

На площадке фестиваля действует отдельная палатка Oidn Wiesn, в которой воссоздают атмосферу старинных народных гуляний &lt;br>На фото: парад в честь открытия «Октоберфеста»

На площадке фестиваля действует отдельная палатка Oidn Wiesn, в которой воссоздают атмосферу старинных народных гуляний
На фото: парад в честь открытия «Октоберфеста»

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Всего для проведения «Октоберфеста» устанавливают около 15 больших пивных шатров и более 20 павильонов поменьше

Всего для проведения «Октоберфеста» устанавливают около 15 больших пивных шатров и более 20 павильонов поменьше

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В этом году проходит музыкальный фестиваль A Liad fur d&#39;Wiesn, на котором выступают немецкие музыканты

В этом году проходит музыкальный фестиваль A Liad fur d'Wiesn, на котором выступают немецкие музыканты

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Участник праздничного парада в историческом костюме

Участник праздничного парада в историческом костюме

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

По статистике, праздник посещают около 6 млн человек. Больше всего посетителей на фестивале было зафиксировано в 2023 году. Тогда на мероприятие пришли около 7,2 млн человек

По статистике, праздник посещают около 6 млн человек. Больше всего посетителей на фестивале было зафиксировано в 2023 году. Тогда на мероприятие пришли около 7,2 млн человек

Фото: Maryam Majd / Reuters

Иностранцы составляют не более 20% участников фестиваля &lt;br>На фото: участники фестиваля в традиционных костюмах

Иностранцы составляют не более 20% участников фестиваля
На фото: участники фестиваля в традиционных костюмах

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / AP

Разрешенный недолив на литровую кружку на «Октоберфесте» не должен превышать 100 мл

Разрешенный недолив на литровую кружку на «Октоберфесте» не должен превышать 100 мл

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Участники парада проходят по маршруту длинной 7 км от здания парламента до Терезинова луга &lt;br>На фото: участники фестиваля в традиционных костюмах на параде «Октоберфеста»

Участники парада проходят по маршруту длинной 7 км от здания парламента до Терезинова луга
На фото: участники фестиваля в традиционных костюмах на параде «Октоберфеста»

Фото: Maryam Majd / Reuters

Площадь фестиваля в 2025 году составляет 34,5 га

Площадь фестиваля в 2025 году составляет 34,5 га

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Больше всего пива на «Октоберфесте» было выпито в 2011 году — почти 8 млн литров

Больше всего пива на «Октоберфесте» было выпито в 2011 году — почти 8 млн литров

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Следующая фотография
1 / 20

Праздник начинается, когда обер-бургомистр Мюнхена с помощью специального молотка открывает первую бочку пива
На фото: посетители фестиваля тянутся за первой кружкой пива

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Фестиваль появился в октябре 1810 года благодаря свадьбе кронпринца Людвига I, будущего короля Баварии, и принцессы Терезы. Отец жениха Максимилиан I повелел назвать поле, на котором прошли народные гуляния, в честь невесты — «Терезиным лугом» («Theresienwiese») и поддержал идею проводить торжество каждый год

Фото: Maryam Majd / Reuters

Луг Терезы находится в центре Мюнхена, неподалеку от главного вокзала. В конце XIX века фестиваль стали проводить в сентябре — из-за более теплой погоды

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Цены на пиво на «Октоберфесте» устанавливают пивовары. В среднем за литр напитка придется отдать от €14,5 до €15,8, что на 3,5% выше, чем было в 2024 году

Фото: Maryam Majd / Reuters

К участию в фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 %
На фото: гости праздника произносят тост

Фото: Maryam Majd / Reuters

В этом году на фестивале представлена продукция 468 предприятий, включая производителей пива и рестораны
На фото: мэр Мюнхена Дитер Райтер открывает пивную бочку и фестиваль

Фото: Maryam Majd / Reuters

Были годы, когда фестиваль по разным причинам не проводился. Например, в 1813 году — во время войны с Наполеоном. В 1854-м празднику помешала эпидемия холеры, которая свирепствовала в Мюнхене

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В 1919 и 1920 годах массовые гулянья были отменены из-за Первой мировой войны. Не проводился фестиваль и с 1939 по 1948 год. В 2020–2021 годах праздник отменили из-за пандемии. За всю историю «Октоберфест» отменяли 26 раз

Фото: Maryam Majd / Reuters

В середине XX века появилась традиция начинать фестиваль двенадцатью выстрелами из пушки
На фото: посетитель фестиваля не рассчитал силы

Фото: Maryam Majd / Reuters

Фестиваль открывается парадом, в котором участвуют оркестры, люди в праздничных костюмах и традиционно украшенные упряжки

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

На площадке фестиваля действует отдельная палатка Oidn Wiesn, в которой воссоздают атмосферу старинных народных гуляний
На фото: парад в честь открытия «Октоберфеста»

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Всего для проведения «Октоберфеста» устанавливают около 15 больших пивных шатров и более 20 павильонов поменьше

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В этом году проходит музыкальный фестиваль A Liad fur d'Wiesn, на котором выступают немецкие музыканты

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Участник праздничного парада в историческом костюме

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

По статистике, праздник посещают около 6 млн человек. Больше всего посетителей на фестивале было зафиксировано в 2023 году. Тогда на мероприятие пришли около 7,2 млн человек

Фото: Maryam Majd / Reuters

Иностранцы составляют не более 20% участников фестиваля
На фото: участники фестиваля в традиционных костюмах

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / AP

Разрешенный недолив на литровую кружку на «Октоберфесте» не должен превышать 100 мл

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Участники парада проходят по маршруту длинной 7 км от здания парламента до Терезинова луга
На фото: участники фестиваля в традиционных костюмах на параде «Октоберфеста»

Фото: Maryam Majd / Reuters

Площадь фестиваля в 2025 году составляет 34,5 га

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Больше всего пива на «Октоберфесте» было выпито в 2011 году — почти 8 млн литров

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все