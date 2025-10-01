В Мюнхене продолжат «Октоберфест» после стрельбы, пожара и угрозы взрыва

Власти Мюнхена не отменили фестиваль «Октоберфест» после сообщений о поджоге жилого дома и стрельбе на севере города: гуляния возобновятся в 17:30 по местному времени (18:30 мск), сообщил мэр города Дитер Райтер в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Полиция подтвердила, что участникам гуляний ничего не угрожает, передает Reuters.

Пожар произошел сегодня утром в результате семейной ссоры. Как сообщает Bild, 57-летний мюнхенец убил отца, ранил мать и дочь, заложил взрывчатку, поджег дом, а затем покончил с собой на берегу озера недалеко от своего дома. Возле тела полицейские обнаружили рюкзак — там находилось взрывное устройство, которое было необходимо обезвредить. Причиной ссоры стало неразделенное наследство, сообщают СМИ.

«Октоберфест» проходит с 20 сентября по 5 октября. Это одно из самых больших народных гуляний в мире — в прошлом году в нем поучаствовали 6,7 млн человек, они выпили больше 7 млн литров пива. Сегодня из-за произошедшего площадка фестиваля была закрыта на несколько часов. Reuters передает, что гуляки далеко не расходятся и «нервно толпятся у входа» в ожидании возобновления праздника.