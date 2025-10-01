Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Мюнхене продолжат «Октоберфест» после стрельбы, пожара и угрозы взрыва

Власти Мюнхена не отменили фестиваль «Октоберфест» после сообщений о поджоге жилого дома и стрельбе на севере города: гуляния возобновятся в 17:30 по местному времени (18:30 мск), сообщил мэр города Дитер Райтер в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Полиция подтвердила, что участникам гуляний ничего не угрожает, передает Reuters.

Пожар произошел сегодня утром в результате семейной ссоры. Как сообщает Bild, 57-летний мюнхенец убил отца, ранил мать и дочь, заложил взрывчатку, поджег дом, а затем покончил с собой на берегу озера недалеко от своего дома. Возле тела полицейские обнаружили рюкзак — там находилось взрывное устройство, которое было необходимо обезвредить. Причиной ссоры стало неразделенное наследство, сообщают СМИ.

«Октоберфест» проходит с 20 сентября по 5 октября. Это одно из самых больших народных гуляний в мире — в прошлом году в нем поучаствовали 6,7 млн человек, они выпили больше 7 млн литров пива. Сегодня из-за произошедшего площадка фестиваля была закрыта на несколько часов. Reuters передает, что гуляки далеко не расходятся и «нервно толпятся у входа» в ожидании возобновления праздника.

«Октоберфест–2025»

Праздник начинается, когда обер-бургомистр Мюнхена с помощью специального молотка открывает первую бочку пива &lt;br>На фото: посетители фестиваля тянутся за первой кружкой пива

Праздник начинается, когда обер-бургомистр Мюнхена с помощью специального молотка открывает первую бочку пива
На фото: посетители фестиваля тянутся за первой кружкой пива

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Фестиваль появился в октябре 1810 года благодаря свадьбе кронпринца Людвига I, будущего короля Баварии, и принцессы Терезы. Отец жениха Максимилиан I повелел назвать поле, на котором прошли народные гуляния, в честь невесты — «Терезиным лугом» («Theresienwiese») и поддержал идею проводить торжество каждый год

Фестиваль появился в октябре 1810 года благодаря свадьбе кронпринца Людвига I, будущего короля Баварии, и принцессы Терезы. Отец жениха Максимилиан I повелел назвать поле, на котором прошли народные гуляния, в честь невесты — «Терезиным лугом» («Theresienwiese») и поддержал идею проводить торжество каждый год

Фото: Maryam Majd / Reuters

Луг Терезы находится в центре Мюнхена, неподалеку от главного вокзала. В конце XIX века фестиваль стали проводить в сентябре — из-за более теплой погоды

Луг Терезы находится в центре Мюнхена, неподалеку от главного вокзала. В конце XIX века фестиваль стали проводить в сентябре — из-за более теплой погоды

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Цены на пиво на «Октоберфесте» устанавливают пивовары. В среднем за литр напитка придется отдать от €14,5 до €15,8, что на 3,5% выше, чем было в 2024 году

Цены на пиво на «Октоберфесте» устанавливают пивовары. В среднем за литр напитка придется отдать от €14,5 до €15,8, что на 3,5% выше, чем было в 2024 году

Фото: Maryam Majd / Reuters

К участию в фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 % &lt;br>На фото: гости праздника произносят тост

К участию в фестивале допускаются только мюнхенские пивоваренные компании, которые варят для него специальное пиво с содержанием алкоголя 5,8—6,3 %
На фото: гости праздника произносят тост

Фото: Maryam Majd / Reuters

В этом году на фестивале представлена продукция 468 предприятий, включая производителей пива и рестораны &lt;br>На фото: мэр Мюнхена Дитер Райтер открывает пивную бочку и фестиваль

В этом году на фестивале представлена продукция 468 предприятий, включая производителей пива и рестораны
На фото: мэр Мюнхена Дитер Райтер открывает пивную бочку и фестиваль

Фото: Maryam Majd / Reuters

Были годы, когда фестиваль по разным причинам не проводился. Например, в 1813 году — во время войны с Наполеоном. В 1854-м празднику помешала эпидемия холеры, которая свирепствовала в Мюнхене

Были годы, когда фестиваль по разным причинам не проводился. Например, в 1813 году — во время войны с Наполеоном. В 1854-м празднику помешала эпидемия холеры, которая свирепствовала в Мюнхене

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В 1919 и 1920 годах массовые гулянья были отменены из-за Первой мировой войны. Не проводился фестиваль и с 1939 по 1948 год. В 2020–2021 годах праздник отменили из-за пандемии. За всю историю «Октоберфест» отменяли 26 раз

В 1919 и 1920 годах массовые гулянья были отменены из-за Первой мировой войны. Не проводился фестиваль и с 1939 по 1948 год. В 2020–2021 годах праздник отменили из-за пандемии. За всю историю «Октоберфест» отменяли 26 раз

Фото: Maryam Majd / Reuters

В середине XX века появилась традиция начинать фестиваль двенадцатью выстрелами из пушки &lt;br>На фото: посетитель фестиваля не рассчитал силы

В середине XX века появилась традиция начинать фестиваль двенадцатью выстрелами из пушки
На фото: посетитель фестиваля не рассчитал силы

Фото: Maryam Majd / Reuters

Фестиваль открывается парадом, в котором участвуют оркестры, люди в праздничных костюмах и традиционно украшенные упряжки

Фестиваль открывается парадом, в котором участвуют оркестры, люди в праздничных костюмах и традиционно украшенные упряжки

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

На площадке фестиваля действует отдельная палатка Oidn Wiesn, в которой воссоздают атмосферу старинных народных гуляний &lt;br>На фото: парад в честь открытия «Октоберфеста»

На площадке фестиваля действует отдельная палатка Oidn Wiesn, в которой воссоздают атмосферу старинных народных гуляний
На фото: парад в честь открытия «Октоберфеста»

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Всего для проведения «Октоберфеста» устанавливают около 15 больших пивных шатров и более 20 павильонов поменьше

Всего для проведения «Октоберфеста» устанавливают около 15 больших пивных шатров и более 20 павильонов поменьше

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

В этом году проходит музыкальный фестиваль A Liad fur d&#39;Wiesn, на котором выступают немецкие музыканты

В этом году проходит музыкальный фестиваль A Liad fur d'Wiesn, на котором выступают немецкие музыканты

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Участник праздничного парада в историческом костюме

Участник праздничного парада в историческом костюме

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

По статистике, праздник посещают около 6 млн человек. Больше всего посетителей на фестивале было зафиксировано в 2023 году. Тогда на мероприятие пришли около 7,2 млн человек

По статистике, праздник посещают около 6 млн человек. Больше всего посетителей на фестивале было зафиксировано в 2023 году. Тогда на мероприятие пришли около 7,2 млн человек

Фото: Maryam Majd / Reuters

Иностранцы составляют не более 20% участников фестиваля &lt;br>На фото: участники фестиваля в традиционных костюмах

Иностранцы составляют не более 20% участников фестиваля
На фото: участники фестиваля в традиционных костюмах

Фото: Karl-Josef Hildenbrand / dpa / AP

Разрешенный недолив на литровую кружку на «Октоберфесте» не должен превышать 100 мл

Разрешенный недолив на литровую кружку на «Октоберфесте» не должен превышать 100 мл

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Участники парада проходят по маршруту длинной 7 км от здания парламента до Терезинова луга &lt;br>На фото: участники фестиваля в традиционных костюмах на параде «Октоберфеста»

Участники парада проходят по маршруту длинной 7 км от здания парламента до Терезинова луга
На фото: участники фестиваля в традиционных костюмах на параде «Октоберфеста»

Фото: Maryam Majd / Reuters

Площадь фестиваля в 2025 году составляет 34,5 га

Площадь фестиваля в 2025 году составляет 34,5 га

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Больше всего пива на «Октоберфесте» было выпито в 2011 году — почти 8 млн литров

Больше всего пива на «Октоберфесте» было выпито в 2011 году — почти 8 млн литров

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

