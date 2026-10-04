Макс Ферстаппен стал победителем состоявшегося 4 октября Гран-при Бахрейна

Макс Ферстаппен впервые в сезоне выиграл гонку, первенствовав на Гран-при Бахрейна. Для четырехкратного чемпиона мира это первый триумф в сезоне. Вторым был Кими Антонелли, что позволило 20-летнему гонщику Mercedes сделать еще один шаг к завоеванию первого в карьере чемпионского титула. Третьим стал Льюис Хэмилтон. Семикратный чемпион мира выдал удивительное представление: сначала из-за ошибок Ferrari откатился куда-то в хвост пелотона, но каким-то чудом умудрился протиснуться в призовую тройку.

Уже в день проведения этапа у многих могло сложиться впечатление, что сами гоночные боги в принципе не хотят никакого Гран-при Бахрейна. Над Сепангом лил тропический ливень. Лил так, что даже медицинский автомобиль, который устроители выпускали на трассу, чтобы ее опробовать (медицинская машина — это бодрый полноприводный Mercedes-AMG с мотором V8, но до скоростей машин «Формулы-1» ему далеко), казалось, плыл по полотну. Одно неловкое движение — и докторам на борту самим потребуется помощь.

Когда дождь утих и машины выпустили на трассу, выяснилось, что эти нежные создания плохо переносят влажность. У них стали сбоить компьютеры. Макс Ферстаппен по ходу прогревочного круга пожаловался на то, что его Red Bull перестал реагировать на педаль газа. Ferrari Льюиса Хэмилтона просто встал. Из боксов британцу сообщили, что это проблема с программным обеспечением и, к счастью, успели его перезапустить. Но были и другие гонщики, столкнувшиеся с отказами программ. Так что снова пошли задержки, снова неопределенность. В Малайзии тем временем уже совсем немного времени оставалось до захода солнца, и никто бы не поручился, что гонку удастся завершить засветло.

И все-таки полтора часа спустя после запланированного времени гонка стартовала. То, каким получилось начало, насторожило фанатов Red Bull, вдохновило болельщиков Mercedes и, видимо, повергло в пучину уныния поклонников Ferrari. Ферстаппен ведь откровенно проспал старт (редчайший для него случай), чем тут же воспользовались Кими Антонелли и Джордж Рассел, дружной мерседесовской парой обосновавшиеся в голове пелотона.

Подробнее — в материале «Ъ» «Макс Ферстаппен размочил собственный счет».