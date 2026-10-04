Начался процесс по делу белгородского бизнесмена Тебекина о руководстве ОПС

Московский областной суд 28 сентября приступил к слушанию по существу уголовного дела Владимира Тебекина и 11 его предполагаемых сообщников. Бизнесмену инкриминируются занятие высшего положения в преступной иерархии, руководство ОПС, особо крупное мошенничество и незаконная банковская деятельность (ст. 210.1, 210, 159 и 172 УК РФ). Остальные подсудимые в зависимости от роли каждого обвиняются по трем последним статьям.

По подсчетам следствия, с 2015 года группировка заработала более 235 млн руб. и похитила из бюджета свыше 57 млн руб. Вину предприниматель не признает, настаивая, что сама его биография исключает возможность его связи с криминалом.

Адвокаты господина Тебекина считают обвинение незаконным, его доводы абстрактными и неконкретизированными. Ранее вынесенным приговором тем же фигурантам, отмечает защита, было установлено, что они действовали в составе организованной группы, но не ОПС, а фабулы того и нынешнего уголовных дел совпадают. «При таких обстоятельствах повторное уголовное преследование каждого из обвиняемых является заведомо незаконным»,— отмечает защита.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнесмена определили в положенцы».