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Начался процесс по делу белгородского бизнесмена Тебекина о руководстве ОПС

Московский областной суд 28 сентября приступил к слушанию по существу уголовного дела Владимира Тебекина и 11 его предполагаемых сообщников. Бизнесмену инкриминируются занятие высшего положения в преступной иерархии, руководство ОПС, особо крупное мошенничество и незаконная банковская деятельность (ст. 210.1, 210, 159 и 172 УК РФ). Остальные подсудимые в зависимости от роли каждого обвиняются по трем последним статьям.

По подсчетам следствия, с 2015 года группировка заработала более 235 млн руб. и похитила из бюджета свыше 57 млн руб. Вину предприниматель не признает, настаивая, что сама его биография исключает возможность его связи с криминалом.

Адвокаты господина Тебекина считают обвинение незаконным, его доводы абстрактными и неконкретизированными. Ранее вынесенным приговором тем же фигурантам, отмечает защита, было установлено, что они действовали в составе организованной группы, но не ОПС, а фабулы того и нынешнего уголовных дел совпадают. «При таких обстоятельствах повторное уголовное преследование каждого из обвиняемых является заведомо незаконным»,— отмечает защита.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнесмена определили в положенцы».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Предыдущий приговор был связан с историей отчуждения имущества белгородского предприятия «Энергомаш» в 2013–2014 годах. По версии следствия, имущество завода было безвозмездно передано подконтрольному ООО «Индустрия», а затем активы растратили и легализовали. В июле 2025 года Красногорский городской суд признал Владимира Тебекина и Владимира Захарова виновными в растрате имущества предприятия и легализации преступных доходов.

Именно на этом различии защита строит довод о повторном преследовании: по ее утверждению, прежний приговор уже оценил действия фигурантов как совершенные организованной группой, а нынешнее дело описывает ту же фабулу через обвинение в руководстве организованным преступным сообществом (ОПС). Поэтому спор касается того, идет ли речь о самостоятельном составе преступления либо о повторной уголовно-правовой оценке уже рассмотренных действий.

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