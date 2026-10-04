Бизнесмена определили в положенцы

В Мособлсуде начался процесс по делу известного белгородского предпринимателя и спортивного деятеля Владимира Тебекина. Он обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии и руководстве преступным сообществом (ОПС), занимавшимся обналичкой и незаконным возмещением НДС с помощью фиктивных сделок. По подсчетам следствия, с 2015 года группировка заработала более 235 млн руб. и похитила из бюджета свыше 57 млн руб. Вину предприниматель не признает, настаивая, что сама его биография исключает возможность его связи с криминалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Тебекин считает, что его биография опровергает предъявленное ему обвинение

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Владимир Тебекин считает, что его биография опровергает предъявленное ему обвинение

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Московский областной суд 28 сентября приступил к слушанию по существу уголовного дела Владимира Тебекина и 11 его предполагаемых сообщников. Бизнесмену инкриминируются занятие высшего положения в преступной иерархии, руководство ОПС, особо крупное мошенничество и незаконная банковская деятельность (ст. 210.1, 210, 159 и 172 УК РФ). Остальные подсудимые в зависимости от роли каждого обвиняются по трем последним статьям.

По версии следствия, в 2002 году вор в законе Виктор Панюшин (Витя Пан), контролировавший организованную преступность в Курской, Орловской и Белгородской областях, наделил Тебекина статусом положенца в Белгородской области — лица, отвечавшего за криминальную ситуацию в регионе. Правоохранители считают, что, используя этот статус, Тебекин в 2014 году создал и возглавил преступное сообщество, занимавшееся обналичиванием средств и незаконным возмещением НДС через фиктивные сделки. По 2017 год включительно участники ОПС, по данным следствия, получили свыше 235 млн руб. от незаконной банковской деятельности и похитили из бюджета более 57 млн руб. Следствие также полагало, что федерация бокса Белгородской области и благотворительный фонд «Айсберг», возглавляемые Тебекиным, использовались для пополнения воровского «общака».

В рамках расследования суды арестовали имущество обвиняемых на сумму свыше 4 млрд руб. По данным ФСБ, у Тебекина имеется недвижимость в Германии, а его родственники находятся в ОАЭ.

Расследование дела было завершено в апреле 2026 года, по настоянию Генпрокуратуры Первый кассационный суд изменил подсудность дела, направив его в Подмосковье.

Вину господин Тебекин не признает: «У меня два высших образования, жена и трое детей. В начале 2000-х я несколько раз выезжал за границу со спортсменами из Федерации бокса и клуба "Динамо" на соревнования. Меня ФСБ регулярно проверяло на лояльность. Так неужели вы думаете, что меня бы выпустили с командой за границу, если бы я был лидером преступного мира? — заявил он в суде.— Все перечисленные прокурором эпизоды ранее вменялись мне в качестве незаконной банковской деятельности,— отметил подсудимый.— Не только мне, но и остальным. 20 апреля 2019 года по ним был вынесен приговор Октябрьским судом Белгорода. Поэтому не понимаю, как можно нас судить за одно и то же. Лишь статьи поменяли, оставив события прежними».

В том же духе выступили и другие подсудимые. Адвокаты поддержали подзащитных. Адвокаты господина Тебекина, в частности, считают обвинение незаконным, его доводы абстрактными и неконкретизированными. Ранее вынесенным приговором тем же фигурантам, отмечает защита, было установлено, что они действовали в составе организованной группы, но не ОПС, а фабулы того и нынешнего уголовных дел совпадают. «При таких обстоятельствах повторное уголовное преследование каждого из обвиняемых является заведомо незаконным»,— отмечает защита.

Кроме того, адвокаты считают, что сама личность и биография предпринимателя исключают возможность его причастности к преступной иерархии.

С начала 2000-х годов он является активным общественным деятелем, является председателем общественной палаты и почетным гражданином Шебекинского района, принимал участие в контртеррористических мероприятиях и реализации значимых социальных проектов, является крупнейшим меценатом Белгородской области, неоднократно представлял сборную команду России, за что был многократно награжден. Кроме того, у него имеется целый ряд ведомственных наград и грамот силовых структур.

Владимир Тебекин находится в заключении уже более трех лет. В июне 2023 года сотрудники ФСБ задержали его и совладельца агрохолдинга «Приосколье» Геннадия Бобрицкого (в 2024 году переведен под домашний арест, позже скрылся и был объявлен в розыск) по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2013–2014 годах бизнесмены организовали отчуждение имущества белгородского завода ЗАО «Энергомаш» в пользу подконтрольного ООО «Индустрия», причинив администрации Белгородской области ущерб на 661 млн руб.

В июле 2025 года Красногорский горсуд Московской области признал Владимира Тебекина виновным в растрате (ст. 160 УК РФ) и легализации преступно нажитых средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), ему назначили пять лет и девять месяцев колонии, а также штраф в размере 900 тыс. руб. В октябре 2025 года Мособлсуд, подтвердив законность приговора, освободил предпринимателя от наказания в связи с истечением сроков давности. Тем не менее Владимир Тебекин оставался в СИЗО в связи с нынешним уголовным делом.

Алексей Соковнин