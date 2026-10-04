Число ищущих работу парикмахеров и тренеров выросло на 10% за восемь месяцев

По итогам января—августа 2026 года в России число резюме от соискателей по специальностям, требующимся в салонах красоты и фитнес-клубах, увеличилось на 10% год к году. Самый ощутимый всплеск был в августе — на 17%. Такие данные “Ъ” предоставили сервис по онлайн-рекрутингу hh.ru и платформа для легализации расчетов в бьюти-отрасли «Сферия». По подсчетам главы Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой, в этом сегменте в первой половине 2026 года резюме стало больше на 28% год к году при снижении вакансий на 17%.

В фитнес-индустрии рост резюме может быть связан с переходом самозанятых тренеров на другие трудовые отношения с клубами. «Самозанятые стали серьезной проблемой для отрасли из-за налоговых рисков, поэтому, как показало наше недавнее исследование, 56% клубов не работают с ними по этой причине»,— говорит глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

В бьюти-отрасли мастера стремятся официально трудоустроиться в силу изменений условий работы. Так, у частных мастеров ограничены возможности рекламировать свои услуги, поясняет владелица салона Celebrity Яна Яковлева. Кроме того, продолжает она, работавшие на дому трудовые мигранты для продления патентов и легального пребывания в РФ ищут возможности найти работу в салонах. Еще одна причина — возросший спрос на косметологические услуги, что вынуждает специалистов с медицинским образованием искать работу в салонах с соответствующей лицензией, добавляет гендиректор Единого центра индустрии красоты Юлия Гоцуляк.

Подробнее — в материале «Ъ» «За красивым рублем».