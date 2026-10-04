Российская армия ударила в Киеве по Северному мосту через Днепр

Российские силы 4 октября ударили по киевскому Северному автотранспортному мосту через реку Днепр. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Мост, согласно сводке ведомства, обеспечивал «переброску войск и логистику военных грузов» ВСУ.

Также в Минобороны заявили, что в Черном море ВС РФ поразили два сухогруза, которые везли в порт Одессы военное имущество.

Ранее сегодня в российском ведомстве анонсировали усиление ударов по Украине. Населению страны, как заявили в Минобороны РФ, «винить за это следует только главу киевского режима».