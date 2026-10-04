Правила получения страховых выплат в долевом страховании жизни будут изменены

ДСЖ — сложный финансовый продукт, совмещающий инвестиции в паи ПИФов и страхование. Согласно подготовленному ЦБ и рынком законопроекту, страховщик станет единственным платежным агентом, сейчас в этом процессе участвует также управляющая компания ПИФа. Новые правила выплат сделают продукт более привлекательным для клиента, так как в полной мере заработают налоговые льготы, считают участники рынка.

Банк России совместно с рынком разработал законопроект, меняющий правила выплаты страхового возмещения в ДСЖ, рассказали “Ъ” два собеседника на финансовом рынке. Внесение законодательных предложений в Госдуму через Минфин может состояться до конца года, полагает один из собеседников “Ъ”. Согласно им, прежде всего страховщики станут единственным платежным агентом. Также в случае смерти застрахованного лица после шести месяцев инвестиционные паи переходят в собственность государства. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Сейчас много неоднозначных моментов из-за того, что страховую выплату осуществляет страховщик, а выплату при погашении паев — управляющая компания, говорит гендиректор «Росгосстрах Жизни» Валерий Смирнов. Говоря о смерти страхователя, старший менеджер по развитию долевого страхования «АльфаСтрахования» Владислав Воякин отмечает, что после этого события средства, как правило, оставались в компании и за ними обращались уже родственники страхователя или выгодоприобретателя. По словам гендиректора «Эверии Лайф» Евгения Щекланова, если за выплатой никто не являлся, в обычной практике страховщики хранили средства у себя и направляли на инвестиции с целью обеспечения большей устойчивости.

Подробнее — в материале «Ъ» «Страховым выплатам выпрямляют путь».