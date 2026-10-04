Правила получения страховых выплат в долевом страховании жизни будут изменены
ДСЖ — сложный финансовый продукт, совмещающий инвестиции в паи ПИФов и страхование. Согласно подготовленному ЦБ и рынком законопроекту, страховщик станет единственным платежным агентом, сейчас в этом процессе участвует также управляющая компания ПИФа. Новые правила выплат сделают продукт более привлекательным для клиента, так как в полной мере заработают налоговые льготы, считают участники рынка.
Банк России совместно с рынком разработал законопроект, меняющий правила выплаты страхового возмещения в ДСЖ, рассказали “Ъ” два собеседника на финансовом рынке. Внесение законодательных предложений в Госдуму через Минфин может состояться до конца года, полагает один из собеседников “Ъ”. Согласно им, прежде всего страховщики станут единственным платежным агентом. Также в случае смерти застрахованного лица после шести месяцев инвестиционные паи переходят в собственность государства. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.
Сейчас много неоднозначных моментов из-за того, что страховую выплату осуществляет страховщик, а выплату при погашении паев — управляющая компания, говорит гендиректор «Росгосстрах Жизни» Валерий Смирнов. Говоря о смерти страхователя, старший менеджер по развитию долевого страхования «АльфаСтрахования» Владислав Воякин отмечает, что после этого события средства, как правило, оставались в компании и за ними обращались уже родственники страхователя или выгодоприобретателя. По словам гендиректора «Эверии Лайф» Евгения Щекланова, если за выплатой никто не являлся, в обычной практике страховщики хранили средства у себя и направляли на инвестиции с целью обеспечения большей устойчивости.
Подробнее — в материале «Ъ» «Страховым выплатам выпрямляют путь».
Долевое страхование жизни (ДСЖ) объединяет страховую и инвестиционную части, при этом инвестиционные паи юридически принадлежат клиенту. При наступлении страхового случая выгодоприобретателю должна быть передана страховая выплата, а инвестиционная часть — по окончании договора. Передача страховщику роли единственного платежного агента призвана устранить разрыв между этими двумя операциями и упростить получение всей суммы через одного участника.
Для работы с паями страховщику требуется либо собственная лицензия на управление инвестиционными фондами, либо договор с управляющей компанией. Это объясняет, почему в действующей конструкции ДСЖ участвуют два профессиональных участника и почему изменение платежного механизма затрагивает не только страховую выплату, но и погашение паев.
При смерти клиента паи в рамках ДСЖ могут быть адресно переданы указанному им выгодоприобретателю, точнее, ему может быть выплачена сумма от их погашения. Для сравнения, паи Паевых инвестиционных фондов (ПИФов), приобретенные вне ДСЖ, в декабре 2024 года входили в наследственную массу, и распоряжаться ими можно было не ранее чем через шесть месяцев после открытия наследства.