Страховым выплатам выпрямляют путь

Правила получения страховых выплат в долевом страховании жизни (ДСЖ) будут изменены. ДСЖ — сложный финансовый продукт, совмещающий инвестиции в паи ПИФов и страхование. Согласно подготовленному ЦБ и рынком законопроекту, страховщик станет единственным платежным агентом, сейчас в этом процессе участвует также управляющая компания ПИФа. Новые правила выплат сделают продукт более привлекательным для клиента, так как в полной мере заработают налоговые льготы, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Банк России совместно с рынком разработал законопроект, меняющий правила выплаты страхового возмещения в ДСЖ, рассказали “Ъ” два собеседника на финансовом рынке. Внесение законодательных предложений в Госдуму через Минфин может состояться до конца года, полагает один из собеседников “Ъ”. Согласно им, прежде всего страховщики станут единственным платежным агентом. Также в случае смерти застрахованного лица после шести месяцев инвестиционные паи переходят в собственность государства. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

С 1 января 2025 года вступили в силу положения закона о ДСЖ, касающиеся заключения договоров страхования. Для проведения этих операций участники рынка должны иметь либо договор с управляющей компанией (УК), либо соответствующую лицензию. ДСЖ сочетает страхование жизни клиента и инвестиции в паи ПИФов. В сегменте работают шесть страховщиков, которыми создано семь открытых ПИФов (см. “Ъ” от 4 июня). По данным ЦБ, объем сборов по итогам 2025 года составил 26,5 млрд руб., за первое полугодие 2026 года — 25,5 млрд руб.

Сейчас много неоднозначных моментов из-за того, что страховую выплату осуществляет страховщик, а выплату при погашении паев — управляющая компания, говорит гендиректор «Росгосстрах Жизни» Валерий Смирнов. Говоря о смерти страхователя, старший менеджер по развитию долевого страхования «АльфаСтрахования» Владислав Воякин отмечает, что после этого события средства, как правило, оставались в компании и за ними обращались уже родственники страхователя или выгодоприобретателя. По словам гендиректора «Эверии Лайф» Евгения Щекланова, если за выплатой никто не являлся, в обычной практике страховщики хранили средства у себя и направляли на инвестиции с целью обеспечения большей устойчивости.

Наличие двух платежных агентов делает ДСЖ менее привлекательным для клиента, говорят страховщики.

Действующий порядок расчетов отдельно от страховых (СК) и управляющих компаний вызывает много вопросов у клиентов, уверяют в «СберСтраховании жизни». По словам господина Щекланова, на часть УК, как правило, приходится 90% выплаты, а на страховщика только 10%, при этом управляющая и страховая компании являются разными налоговыми субъектами. В связи с этим льготы страхования жизни — налоговый вычет для договоров от пяти лет и освобождение от уплаты налога при доходе до 30 млн руб.— не действуют на основную часть выплаты, поясняет страховщик. УК также предлагают освобождение от налога и налоговый вычет, но в их случае достаточно договора на три года. Таким образом, льготы в ДСЖ при разных налоговых агентах фактически не работают, и клиент видит меньше ценности в продукте, заключает господин Щекланов.

Филипп Габуния, зампред Банка России, 27 мая 2025 года: Нам надо выйти с ДСЖ на хороший старт и предложить людям полис, который не сводится исключительно к инвестициям.

В «СОГАЗ-Жизни» уверены, что законодательные изменения повысят интерес клиентов к ДСЖ, так как доходы физлица будут облагаться в соответствии со ст. 213 НК РФ «Особенности определения налоговой базы по договорам страхования», включая льготы и вычеты. Снизится вероятность ухода клиента после окончания договора, у страховщика появится больше возможностей выбирать между несколькими УК, полагает старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова. Прямые кросс-продажи клиентам ДСЖ со стороны УК потенциально могут влиять на устойчивость сотрудничества СК и УК, но для снижения этого риска УК и страховая компания могут заключать меморандумы, регулирующие порядок взаимодействия с клиентами, отмечает руководитель блока корпоративного бизнеса УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Бойко.

Необходимость перечислять выплаты, не нашедшие получателей, приведет к тому, что страховщики потеряют эти средства, что окажет некоторое негативное влияние на бизнес компаний по страхованию жизни, однако влияние будет ограниченным, отмечает управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства «Эксперт РА» Алексей Янин. По оценкам господина Щекланова, предварительно потери можно оценить в пределах 1–2% инвестиционного дохода по портфелю ДСЖ, что делает продукт менее конкурентоспособным.

Юлия Пославская, Виталий Гайдаев