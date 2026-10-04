Объем ввода сервисных апартаментов увеличился на 53% в январе—сентябре 2026 года
Объем ввода сервисных апартаментов (арендное жилье с мебелью и всеми основными услугами, включая уборку помещений, прачечную, ресепшен) в целом по РФ в январе—сентябре 2026 года увеличился на 53% год к году, до 2,3 тыс. номеров, следует из исследования NF Group, которое есть у “Ъ”. Интерес девелоперов к этому сегменту растет на фоне удорожания строительства гостиниц и снижения доступности льготного финансирования: поступления от продаж сервисных апартаментов позволяют сократить затраты на кредитование проекта, отмечает партнер NF Group Ольга Широкова. Реализация проектов в таком формате — практически единственная возможность привлечения финансирования для новых проектов, особенно после закрытия федеральными властями программы льготного кредитования гостиничных и туристских проектов, говорит партнер CMWP Марина Усенко.
Кроме того, в сравнении с классическими отелями девелоперский цикл сервисных апартаментов короче, а окупаемость — быстрее, добавляет директор департамента аналитики и ценообразования группы «Эталон» Никита Мурин. По данным на сентябрь 2026 года, доля сервисных апартаментов занимает примерно 30% в приросте нового номерного фонда в России, подсчитала Ольга Широкова.
Подробнее — в материале «Ъ» «Номера в обороте».
Сервисные апартаменты отличаются от классических гостиниц более быстрой окупаемостью и устойчивостью к внешним изменениям. Их экономика позволяет быстрее возвращать вложения, поскольку они могут оперативно переключаться между краткосрочной и долгосрочной арендой. Спрос со стороны корпоративных клиентов также способствует поддержанию загрузки и стабильности при изменении внешних условий.
Для классических гостиниц срок окупаемости обычно превышает десять лет, и в первые годы работы они редко приносят сверхприбыль. Поэтому обслуживание кредита для них зависит от высокой операционной доходности. В отличие от этого, более короткий цикл апартаментов позволяет быстрее возвращать вложения.
Однако ускорение окупаемости не устраняет финансовых рисков. При ставках проектного финансирования, действовавших на момент соответствующей оценки, даже высокоприбыльный проект мог стать убыточным из-за дорогого кредита, снижения покупательской способности и роста затрат на реализацию. В июне 2025 года сообщалось, что лимит программы льготного кредитования строительства отелей уже был выбран, а ее продление считалось маловероятным.