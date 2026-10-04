Объем ввода сервисных апартаментов увеличился на 53% в январе—сентябре 2026 года

Объем ввода сервисных апартаментов (арендное жилье с мебелью и всеми основными услугами, включая уборку помещений, прачечную, ресепшен) в целом по РФ в январе—сентябре 2026 года увеличился на 53% год к году, до 2,3 тыс. номеров, следует из исследования NF Group, которое есть у “Ъ”. Интерес девелоперов к этому сегменту растет на фоне удорожания строительства гостиниц и снижения доступности льготного финансирования: поступления от продаж сервисных апартаментов позволяют сократить затраты на кредитование проекта, отмечает партнер NF Group Ольга Широкова. Реализация проектов в таком формате — практически единственная возможность привлечения финансирования для новых проектов, особенно после закрытия федеральными властями программы льготного кредитования гостиничных и туристских проектов, говорит партнер CMWP Марина Усенко.

Кроме того, в сравнении с классическими отелями девелоперский цикл сервисных апартаментов короче, а окупаемость — быстрее, добавляет директор департамента аналитики и ценообразования группы «Эталон» Никита Мурин. По данным на сентябрь 2026 года, доля сервисных апартаментов занимает примерно 30% в приросте нового номерного фонда в России, подсчитала Ольга Широкова.

Подробнее — в материале «Ъ» «Номера в обороте».